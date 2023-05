Azzal, hogy az előző játékkörben az Ibrány hatalmas meglepetésre legyőzte az Újfehértót, a Kállósemjén ugrott a tabella élére, s habár matematikailag még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa, de nagyon úgy tűnik, hogy az újonc egylet kiénekli a sajtot az NB III.-ról álmodozó Fehértó szájából, pláne úgy, hogy a döntés a Semjén kezében van.

Szükség van a három pontra

Az utolsó fordulóban az Újfehértó azt a Tarpát fogadja, amely még odaérhet a dobogóra, így nem lesz könnyű dolga Piskóti Zsolt csapatának, akkor sem, ha az előzetes célkitűzéseket még ezzel a második helyezéssel is abszolválják. Eközben a Kállósemjén a kiesés elől menekülő Nagyecsedet látja vendégül, de ők sem mehetnek biztosra, hiszen a Meggyes a tavaszi szezonban már jó néhány az élmezőnyhöz tartozó csapatot megtréfált. A nyomás a Béltek vállát nyomja, számára csak a győzelem az elfogadható. Kiemelt mérkőzésnek tekinthető még a Nyíregyháza Spartacus II. kemecsei vendégjátéka, hiszen a harmadik hely bebiztosításához nyernie kellene a Szparinak, annak a gárdának, melynek az előző körben gondjai akadtak a góllövéssel.

Bízva a pozitív szezonzárásban

A Nyírbátor–Nagyecsed találkozónak komoly tétje már nincs, ha csak az nem, hogy egy esetleges vendég siker esetén az Ecsed az első tízben végezhet, ám a Bátor is szeretné begyűjteni azt a bizonyos három pontot. Ibrányban már kis túlzással lezárták az idényt, mindezek ellenére szeretnének szépen búcsúzni, aktuális ellenfelük a Vásárosnamény pedig igyekszik ezen a hétvégén már a fiataloknak is lehetőséget biztosítani. A Nyírbéltek csapata kissé megfogyatkozott a szezon végére, Körmös Miklósnak mindössze tizenhárom bevethető játékosa maradt, így nem lesz egyszerű dolga a Mátészalka ellen, sőt mondhatjuk, hogy a párharc egy remek kis szombat esti sziesztának ígérkezik. Végül, de nem utolsósorban pedig szólnunk kell a Balkány–Mándok összecsapásról is, ahol talán a vendég alakulat tekinthető favoritnak, bár a Balkánynak egy esetleges sikerrel még megvan arra az esélye, hogy elmozduljon a tabella utolsó helyéről. A forduló szabadnaposa a Csenger.