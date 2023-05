A Fatum Nyíregyháza és a Szent Benedek Röplabda Akadémia harmadik találkozója arról döntött, hogy melyik csapat kerül lépéselőnybe a három győzelemig tartó párharcban, ez pedig a hazai Balatonfüred lett.

– Az első szettben nagyon jól védekezett a Füred, meglepő taktikával rukkolt ki, mi pedig elbizonytalanodtunk, így nem sikerültek a támadásaink – mondta a mérkőzés után Tomas Varga a Nyíregyháza vezetőedzője. – Ezt a görcsösséget pedig a második játszmában sem tudtuk levetkőzni, habár a jó nyitásaink révén ekkor már nem tudtak olyan könnyen leszakítani minket, sőt viszontláttam olyan taktikai elemeket is, melyeket a meccset megelőzően gyakoroltunk. Sajnos azonban a rossz döntéseink miatt pontokat veszítettünk, így ez a játékrész is elment. A harmadik szettben újfent voltak jó támadásaink, de a felvonás végén újra görcsössé váltuk. A következő mérkőzést megelőzően elsősorban a fejekben kell rendet tennünk, ezerszer elmondtuk, hogy, ha leblokkolnak egy ütést, az nem hiba, az a játék része, el kell felejteni a történteket és tovább kell menni. Nem sikerült lerázni a terhet a vállainkról. Számtalanszor bebizonyítottuk már, hogy amikor hiszünk magunkban, akkor jobbak vagyunk az ellenfélnél. Már csak ezért is bízom abban, hogy hétfőn kiegyenlítjük ezt a párharcot. Azt hiszem, hogy most egy teljes napra el kell felejtenünk a röplabdázást, remélem, hogy sikerül valami olyan elfoglaltságot találni, ami nem hozza vissza a gondolatainkba ezt a mérkőzést. Hosszú a szezon, fáradtak vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy megnyerjük ezt a párharcot.

A sorozat következő meccsét május 8-án, hétfőn 18 órától rendezik a Continental Arénában.