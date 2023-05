férfi NB II., Észak-keleti csoport, 21. forduló

DEAC II.-Kisvárda 31-24 (19-13)

Debrecen, 50 néző, v.: Takács, Tárnyik. Kisvárda: Simon – Tuska3, Csendes 3, Ruzsinszki 1, Bod 2, Radojevics 5, Jenei 4. Csere: Hostisóczki (kapus), Revák 1, Bottka 1, Kiss 4/3, Kapdos, Szalonna, Széles. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 6/3.

Türk Ferenc: – Nevetséges játékvezetés mellett, játékunkban ugyan megvolt az akarat, de a minőség hagyott maga után kívánni valót. Gratulálok fiatal játékosainknak.

Kazincbarcikai-Tiszavasvári 25-32 (14-19)

Kazincbarcika, 40 néző, v.: Divéki, Paulovics. Tiszavasvári: Boczák – Balogh D. 4, Csikós 4, Feind 9, Kozma 1/1, Szűcs 4, Orosz. Csere: Balogh B. (kapus), Sóvágó 7, Gazdag 3, Erdős 1/1. Játékos-edző: Erdős Zoltán. Hétméteresek: 2/0, illetve 3/2. Kiállítások: 4, illetve 12 perc

Benyusz Kende szakosztályvezető: – Megfogyva bár, de törve nem, sikerült érvényesíteni a papírformát. Amúgy is szűk kerettel érkeztünk a mérkőzésre, de a találkozó végjátékára teljesen elfogytunk. Az utolsó 6 percre, egyetlen kapuscserénk maradt, Kozma kizárásának és Szűcs sérülésének következtében. Sajnos Balázs rekeszizom és hasfalsérülést szerzett egy rossz lövőmozdulat során, így őt mentővel kórházba kellett szállítani. A csapatnak gratulálunk a győzelemhez, Balázsnak pedig mielőbbi felépülést kívánunk!

Újfehértó KSZSE-Hajdúböszörmény 25-34 (10-20)

Újfehértó, 50 néző, v.: Aczél, Nagy L. Újfehértó: Bihari – Gyurina 3, Havel 4, Barabás 2, Krisztián, Pál 2, Horváth 3/1. Csere: Both (kapus), Nyeste 1, Turán, Vas 2, Varga2/1, Bakó, Szedlár 2. Játékos-edző: Bécsi János. Kiállítások: 16, illetve 2 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 4/4.

Bécsi János: – Az egész évi játékunk összes hibája kijött ezen a mérkőzésen. Az első félidőben összeszedett tetemes hátrányunkat, a második félidőben nem tudtuk ledolgozni. Sok technikai hibával játszottunk és a sok kiállításunk ellenére nem játszottunk durván.

Mezőkövesd-Fehérgyarmat 38-28 (22-15)

Mezőkövesd, néző, v.: Konkoly, Oláh. Fehérgyarmat: Lencsés – Fekete 1, Péter 2, Varga K. 9/3, Gaál, Varga J. A. 1, Csapos 2. Csere: Fülesdi (kapus), Varga L. 10, Diószegi 3, Siket T. Játékos-edző: Varga László. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 3/3.

Varga László: – Egy NB I/B-s szintű csapattal találkoztunk, voltak hibáik, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy jól játszottunk. Gratulálok a játékosaimnak, köszönöm a hozzáállásukat.

Balmazújváros-Nyírbátor 23-42 (10-21)

Balmazújváros, 300 néző, v.: Bozó, Mezei. Nyírbátor: Felföldi – Albecz 3, Gubó 6, Bor 7, Mészáros 2, Siket K. 6. Szedlacsek 5. Csere: Gadnai (kapus), Beregi 1, Varga 1, Lapos 3, Tamás 7, Láng 1. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 9/3, illetve 2/0.

Falcsik Miklós: – A játék minden elemében felülmúltuk a balmazújvárosi fiatalokat. Egy hazai mérkőzés választ el bennünket a jól megérdemelt pihenőtől. Ezúton is gratulálok a fiúknak a bronzéremhez.

További eredmény: DVTK-Acélváros 28-28 (16-13).

A bajnokság állása

1. Mezőkövesd 21 20 - 1 773-521 40

2. DVTK 22 19 1 2 767-564 39

3. Nyírbátor 21 16 2 3 663-565 34

4. Acélváros 21 11 6 4 659-583 28

5. DEAC II. 21 12 - 9 648-643 24

6. Tiszavasvári 21 11 1 9 619-624 23

7. Kisvárdai 22 10 - 12 616-635 20

8. Hajdúböszörmény 21 10 - 11 629-657 20

9. Balmazújváros 21 5 2 14 629-760 12

10. Fehérgyarmat 21 3 2 16 640-715 8

11. Kazincbarcika 21 3 - 18 610-805 6

12. Újfehértó KSZSE 21 - - 21 530-711 0