Mint arról korábban beszámoltunk, a női Extraliga alapszakaszának utolsó tömbösített hétvégéjén a NAC Nyíregyháza vereséget szenvedett a Kiskunmajsától, a Nagykanizsától és a Budaörstől és ezzel a tizedik helyen végzett. Ezt követően a mezőny ketté vált, az első hét helyezett a felsőházban, nyolcadiktól tizennegyedik helyig végzett csapatok pedig az alsóházban folytatják a küzdelmeket, utóbbiban érdekelt a NAC Nyíregyháza is.

Lenullázták a Szegedet

Múlt hétvégén a Marczibányi téri Ormai-csarnokban találkoztak a csapatok, hogy pénteken, szombaton és vasárnap lejátsszák az alsóházi rájátszás első három mérkőzését. A tömbösített játéknapokon állt ismét asztalhoz Dorogi János csapata. Pénteken parádésan kezdtek a mieink a Szeged ellen, a Laskai, Adamik páros győzelme adta meg az alaphangot a folytatásra, amelyet Adamik, Pad és Laskai egyaránt két egyéni győzelme követett, így játszmavesztés nélkül abszolválták első mérkőzésüket. A legszorosabb csatát Adamik Csenge Erdélyi Blanka elleni találkozója hozta, amelyen ellenfele két játszmát nyert. Másnap a a két szerb játékossal megerősített Nagykanizsával játszottak és a márciusi találkozójukhoz hasonlóan ezúttal is 6:2 arányban szenvedtek vereséget. A mienk két győzelmét Adamik és Laskai szállította. A nap másik mérkőzésén a Pécs volt az ellenfelük, amelyen Laskai és Adamik három, három győzelme jelentette a mieink sikerét.

– A Szeged elleni mérkőzésünk, annak ellenére, hogy ellenfelünknél ügyes fiatalok játszanak, tulajdonképpen papírforma volt, amelyet magabiztosan hoztak a lányok. A Nagykanizsa elleni találkozónk sokkal szorosabb volt, mint amit a végeredmény mutat, párosunk, valamint Laskai Írisz és Tarsoly Zsófia is csak döntő játszmában szenvedett vereséget. A Pécs ellen a páros meccset nagy meglepetésre elveszítettük, az egyéni meccseket viszont szépen hozták a lányok – értékelt Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

Folytatás jövő hétvégén szintén az Ormai-csarnokban, ahol az Ajka, a Békés és a Soltvadkert ellen állnak asztalhoz a mieink.

Női extraliga, alsóházi rájátszás

NAC Nyíregyháza-Szeged 7:0

Győztek: Adamik, Pad, Laskai 2-2 és a Laskai, Adamik páros

NAC Nyíregyháza-Nagykanizsa 2:6

Gy.: Adamik, Laskai.

NAC Nyíregyháza-Pécs 6:3

Gy.: Laskai, Adamik 3-3.