Hétvégén szünet volt a női NB II.-ben, férfiaknál viszont teljes fordulót rendeztek. Vármegyebeli csapataink közül legkorábban a Tiszavasvári lépett pályára. Szűcs Balázsék pénteken a Balmazújvárost fogadták és meggyőző különbségű győzelmet arattak hajdúsági ellenfelükkel szemben. Másnap a Kisvárda az Acélváros vendégként szenvedett vereséget, míg a Fehérgyarmat hazai pályán maradt alul a DVTK-val szemben. Szintén ezen a napon, a Nyírbátor hazai pályán gyűrte le az Újfehértót, Falcsik Miklós csapata ezzel a sikerrel a hátralévő két forduló eredményétől függetlenül megszerezte a harmadik helyet.

NB II., Észak-keleti csoport, 20.forduló

Tiszavasvári-Balmazújváros 41-29 (18-12)

Tiszavasvári, 150 néző, v.: Harsányi, Magyar. Tiszavasvári: Boczák – Balogh D. 10, Csikós 6, Feind 6, Bálint 1, Szűcs 5/3, Sóvágó 1. Csere: Balogh B., Tóth (kapusok), Orosz 9, Gazdag 3, Kozma, Benyusz. Megbízott edző: Erdős Zoltán. Hétméteresek: 4/3, illetve 2/2. Kiállítások: 8, illetve 10 perc.

Benyusz Kende szakosztályvezető: – Végre sikerült úgy érvényesítenünk a papírformát, hogy nem kerültünk infarktus közeli állapotba. Az egész csapat dicséretet érdemel, de a szélsőjátékunk mindent vitt. Külön gratulálunk Orosz Lászlónak, aki az eddigi legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta felnőtt mérkőzésen. Sajnos a ballagások miatt kevesebben látogattak ki a mérkőzésre, amely most valóban több szurkolót érdemelt volna.

Acélváros-Kisvárda 31-22 (18-9)

Bőcs, 50 néző, v.: Kovács, Simó. Kisvárda: Simon – Csatlós 1, Csendes 4, Radojevics 5/1, Kapdos 2, Ruzsinszki, Revák 4. Csere: Hostisóczki (kapus), Tuska 4, Bod 2, Jenei. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 5/4.

Türk Ferenc: – Az idény leggyengébb játékával szenvedtünk vereséget.

Fehérgyarmat-DVTK 32-40 (14-21)

Fehérgyarmat, 70 néző, v.: Aczél, Nagy. Fehérgyarmat: Lencsés – Fekete 3, Gaál 3, Péter 1, Pánczél 11/4, Czeglédi B. 1, Varga J. Csere: Fülesdi (kapus), Siket T., Szender, Csapos 4, Varga L. 9. Játékos-edző: Varga László. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 3/2.

Varga László: – A két csapat más célokért küzd, ez meg is mutatkozott a mérkőzésen. Ismét betegségekkel, sérülésekkel küzdünk, ettől függetlenül voltak biztató momentumaink.

Nyírbátor-Újfehértó 36-28 (14-17)

Nyírbátor, 60 néző, v.: Babidorics, Reszegi. Nyírbátor: Gadnai – Albecz 5, Gubó 7, Mészáros 4, Bor 2, Tamás 5, Szedlacsek 9/1. Csere: Felföldi (kapus), Beregi, Siket K. 1, Varga, Lapos 1, Köblös, Láng 2. Edző: Falcsik Miklós. Újfehértó: Both – Gyurina 5, Havel, Nyeste 1, Krisztián 5, Pál 8/1, Horváth 7. Csere: Bihari (kapus), Varga, Bécsi 1, Szedlár 1. Játékos-edző: Bécsi János. Kiállítások: 4, illetve 2 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 3/1.

Falcsik Miklós: – Az első félidőben lezserül, könnyelműen játszottunk, mind támadásban, mind védekezésben. Fordulás után aztán az igazi arcát mutatta a csapat.

Bécsi János: – Az első félidőben sikerült meglepnünk a Nyírbátort. A második félidő közepére elfogyott az előnyünk, aztán elfáradtunk, jöttek a hibák, amelyet a rutinos hazai csapat kihasznált.

További eredmények: Kazincbarcika-DEAC II. 30-38 (12-21), Hajdúböszörmény-Mezőkövesd 25-35 (17-13).

A bajnokság állása

1. Mezőkövesd 20 19 - 1 735-493 38

2. DVTK 21 19 - 2 739-536 38

3. Nyírbátor 20 15 2 3 621-542 32

4. Acélváros 20 11 5 4 631-555 27

5. DEAC II. 20 11 - 9 617-619 22

6. Tiszavasvári 20 10 1 9 586-599 21

7. Kisvárda 21 10 - 11 592-604 20

8. H.böszörmény 20 9 - 11 595-632 18

9. Balmazújváros 20 5 2 13 606-718 12

10. Fehérgyarmat 20 3 2 15 612-677 8

11. Kazincbarcika 20 3 - 17 585-772 6

12. Újfehértó KSZSE 20 - - 20 505-677 0