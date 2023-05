Az amatőr, vármegyei futballszezon megkoronázása a Megyei Kupa döntője. A sorozat egyben a Magyar Kupa országos főtáblájának selejtezője is volt, a legjobb két csapatnak pedig arra is lehetősége van, hogy trófeát szerezzen. A vármegye kettes Csengersima már begyűjtött egy serleget ebben az idényben, hiszen magabiztosan megnyerte a másodosztályú bajnokság Gémtech csoportját. A Tarpa ugyan nem húzta be a maga bajnokságát, ám a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban elért ötödik helyre büszke lehet. Az elégedettséget alighanem a kupaarany növelné tovább.

Érdekesség, hogy a tarpaiak 2021-ben is döntőbe verekedték magukat a Megyei Kupában, akkor azonban tizenegyespárbajban alulmaradtak a Csengerrel szemben.

Ebben az idényben roppant magabiztosan jutottak a fináléba: a Leveleket (0–5), a Mátészalkát (2–0), a Birit (0–4) és a Gyulaházát (0–9) úgy győzték le, hogy gólt sem kaptak.

– Számunkra minden bajnoki és kupamérkőzés fontos – válaszolt a Tarpát irányító Bubis Iván arra a kérdésre, minek köszönhető a menetelés a kupában. – Az utóbbi években sikerült már többször is a főtáblára kerülni a Magyar Kupában, ebben az idényben is ez volt a legfontosabb célkitűzés a Megyei Kupában. A selejtezőben egy erős Mátészalkát ejtettünk ki, utána már a sorsolás kegyes volt hozzánk, alacsonyabb osztályú csapatokat kaptunk, amelyeket magabiztosan győztünk le.

Az osztálykülönbséget tekintve a tarpaiakat nyomja az esélyesség terhe.

– Nem lesz ezzel gond, hiszen mindig a saját játékunkra koncentrálunk – reagált a felvetésre a tréner. – Támadóan kell fellépnünk, de nem fejetlenül, tiszteljük az ellenfelünket. Többet lesz nálunk a labda, a gyors játékosainkat kell kihasználni. Összességében kemény mérkőzésre számítunk, amit sok párharc jellemez, ezekben kell ellenfelünk fölé kerülni. A Csengersima a védekezésre nagyon oda fog figyelni, ezért nem lesz egyszerű dolgunk, de hiszek a fiúkban, hogy képesek ellenfelünk védelmét megbontani.

A Csengersima bajnokként várhatja az ütközetet. A kupában a Baktalórántházán (3–1), a Pátrohán (1–4), a Nagyecseden (2–1) és az Újfehértón (1–0) át vezetett az útja a döntőig.

– Készülünk a találkozóra, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép eredményt értünk el – mondta el lapunknak Volkán Roland játékos-edző. – El nem lehet mondani, hogy mennyit is jelent egy ilyen kis csapat életében az a „kis” felhajtás, ami most körülöttünk van. Mindenki izgatott, készül és szervezkedik. Kis lámpaláz van, de semmilyen eredménykényszer nincsen rajtunk. Én azt várom, hogy kupagyőztesként fejezzük be a szezont! Mint ahogy eddig mindig, most is győzni megyek fel a pályára, és a csapatomat is ilyen szellemben küldöm majd ki. Amellett, hogy tiszteljük ellenfelünket, nem félünk a feladattól. Megmutatjuk, hogy szívvel és akarattal mennyit lehet elérni, hiszen idáig is úgy jutottunk el. Ebből a szempontból mindegy is, milyen körülmények között tesszük ezt meg. A pálya az pálya, a labda gömbölyű, és bár közhely, de a foci attól szép, hogy minden megtörténhet, Dávid is legyőzheti Góliátot. A focipályán mindenki egyenlő, csak az számít, hogy ki mennyit ad bele. Ne legyenek kétségei senkinek, hogy a Csengersima mindent bele fog adni!

A mérkőzést szerdán 17 órakor rendezik a kisvárdai Várkerti Stadionban.