Formálódik, alakul a Kisvárda Master Good SE következő szezonbeli kerete, Gém Léna után két debreceni játékossal egyezett meg a klub, Makó Zoéval szerződést kötöttek, míg Torda Vanessa kölcsönbe érkezik hozzájuk.

Torda Vanessza az erdélyi Érmihályfalván és Nagykárolyban töltötte gyermekkorát. A sportággal Nagyváradon ismerkedett meg, de ezzel párhuzamosan a Nyíradony színeiben is indult gyerek bajnokságokon. Hetedikes korában fordult komolyra a dolog, akkor Balmazújvárosba költözött, majd onnan igazolt Debrecenbe 2020-ban. Jelenleg a Debrecen NB I./B-ben szereplő U19-es csapatát erősíti.

– Egy sportági toborzóra jelentkeztem, ott választottak ki, nem indult komolynak a dolog, csak eljártam, mert duci kislány voltam, kellett a mozgás – vallott őszintén az első időszakról a 20 éves kapus, akinek meg sem fordult más poszt a fejében.

– Nem szerettem és nem is tudtam futni, valamint nem féltem a labdától, így nem is jöhetett más szóba – mondta nevetve Torda Vanessa és azt is elárulta, hogy örömmel jön Kisvárdára.

– Nagy lépés ez a pályafutásomban. Boldog vagyok, hiszen egy NB I.-es csapatban játszhatok a következő szezonba. Tudom, hogy sokat kell fejlődnöm, mert ebben az osztályban nagyobb sebességgel jönnek a labdák és a játékosoknak is változatosabb a lövőrepertoárja, de kész vagyok tanulni. Kaptam az élettől egy lehetőséget, szeretnék élni vele.

A balszélső Makó Zoé Ózdon ismerkedett meg sportág alapjaival, azonban nem a kézilabda volt az első választott sportága.

– Elsős koromban először fociztam, de az őszi szezon befejeztével tétlenségre lettem ítélve és hiányzott a sport, a mozgás. Egy nagyon jó ismerősöm ajánlotta a kézilabdát, mert azt teremben űzhető, nincs az időjáráshoz kötve, így kerültem a Lóci DSE csapatához – idézte fel a kezdeteket a 19 éves játékos.

Tehetségére korán felfigyeltek, hetedikes korában került Debrecenbe, ahol a Debreceni Sportiskola csapatában játszott irányítóként. Újabb lépés volt pályafutásában, amikor a DVSC-Schaeffler együtteséhez került, amelynek U19-es NB I./B alakulatát erősíti jelenleg, azonban már egy másik poszton.

– Nagyon sokáig irányítóként játszottam, aztán már a DVSC játékosaként részt vettünk egy balatonboglári tornán és akkori edzőm, Márián Blanka kért meg, hogy próbáljam ki magam bal szélen, azóta is ezen a poszton játszok – fogalmazott Makó Zoé, aki azt is elmondta, hogy nagyon örült a Kisvárda megkeresésének.

– Régóta nagy álmom, hogy élvonalbeli csapatba igazoljak, ezért nem is sokat gondolkoztam rajta. Tisztában vagyok vele, hogy ez nagy lépés a pályafutásomba, de mindent megteszek azért, hogy meg tudjam ugrani ezt az akadályt – zárta Zoé.