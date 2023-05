Kissé szokatlan időpontban, vasárnap 11 órától lépnek pályára az NB III. Keleti csoportjában érdekelt vármegyei csapatok. A tabella tizedik helyén álló Sényő a DVSC II. elleni döntetlent követően egy újabb második számú csapattal, a Vasas II.-vel találkozik.

Nehéz mérkőzésre számítanak

– Ismét egy második számú csapathoz látogatunk – kezdte a hétvégi mérkőzés felvezetését megkeresésünkre Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a keret munkáját. – A második csapatok teljesítményén nehéz kiigazodni, hiszen vannak olyanok, akik folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak és vannak, akik kevésbe. Azt gondolom, hogy a Vasas II. is sokkal jobb gárda annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyük mutat, ráadásul hazai pályán általában rendre vannak visszajátszóik, éppen ezért egy nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, amely ráadásul egy elég érdekes kezdési időpontra került. Nem nagyon szoktak felnőtt bajnoki meccsre reggel háromnegyed hatkor indulni, de nekünk most ezzel is meg kell birkózni. A hátralevő három bajnokin szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a fiúkból.

Eközben a Kisvárda Master Good II. a dobogóért küzdő DEAC-ot fogadja, Gerliczki Máté tanítványai ezúttal is a három pont megszerzésének reményében lépnek pályára.

Folytatnák a jó sorozatot

– Egy nem könnyű ellenfelet fogadunk, de ez az elmúlt hetekben is így volt, ezeken a mérkőzéseken pedig rendre jó eredményt értünk el, hiszen immáron tizenkét összecsapás óta veretlenek vagyunk – mondta a Kisvárda II. trénere, akinek irányításával a csapat már a pontvadászat hetedik helyéig jött előre. – Erre a mérkőzésre is úgy tekintünk, mint az összes többire, tehát szeretnénk megnyerni. Sajnos vannak sérültjeink és betegeink, ebből a szempontból ez egy nehezebb időszak, de meg fogjuk ezt oldani.

Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 36. forduló

Vasas FC II.–Sényő-Carnifex FC, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, v.: Fehérvári (Bán, Juhász), 11.

Kisvárda II.–DEAC, Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Szántó (Flinta, Zaorecz), 11.

További mérkőzések: DVTK II.–Tiszafüred, DVSC II.–Karcag (11.), Békéscsaba II.–Jászberény (13.), Pénzügyőr–Hajdúszoboszló, Tiszaújváros–BSSC-Zugló, Hatvan–Körösladány, Füzesgyarmat–BKV Előre, Eger–Putnok (17.).