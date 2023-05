A második játékrészben sem volt sok kérdés, csakhogy teljesen megváltozott a játék képe. A vendégek sokat javultak a hálónál, szinte semmilyen labdát nem engedtek át a térfelükre. A játszma felére szétesett a Fatum, külön demoralizáló volt, hogy minden hosszú labdamenetet a Szent Benedek nyert meg. Két időkérés és két csere után, tíz pontos hátrányban zárkózásba kezdett a Nyíregyháza, amivel a szettet ugyan nem lehetett már megmenteni, megjegyezhettük, hogy visszatért az élet a csapatba, ami biztató volt a folytatásra.

Ehhez képest megint érthetetlen hibákat láthattunk, ráadásul a vendégek továbbra is jobbak voltak blokkban. A támadásbeli pontatlanságokat azzal kompenzálták a hazaiak, hogy védekezésben nagyon hajtottak, így szorosan tartották a szettet. A Fatum Merve Cepni ászával 18 pontnál érte utol ellenfelét, de a vezetést sehogy nem sikerült átvenni. Viszont nem adták fel a küzdelmet a mieink! Kétpontos hátrányban fontos pont érkezett Selena Lebantól, majd Kristina Belovától. Később Cepni pontjával jutott játszmalabdához a Nyíregyháza, amit a hibák mellett több jó megoldást is bemutató Deana Valentová tökéletes nyitással használt ki.

A megszokott forgatókönyv szerint folytatódott a meccs: a balatonfürediek okosan játszottak, irányították a játékot és kiharcolták az ötödik szettet. Az egyetlen pozitívumot a 15:24-nél látott óriási labdamenet jelentette, amit Tóth Fruzsina és Kovács-Francesco Genesis nagy védekezései után Kristina Belova ütése zárt le.

A mérkőzést eldöntő játékrész első pontja ugyan a vendégeké volt, azonnal jött egy blokk Lebantól, majd hibázott a Füred legponterősebb játékosa. Agresszívan támadtak a mieink, de a blokkról visszajött labdákat is életben tartották, Tóth Fruzsina továbbra is óriásit melózott. Az SZBRA időkéréssel rendezte a sorokat és előnnyel cserélt térfelet, majd már 11:8-ra is vezetett. Fontos helyzetben Leban, majd Valentová villant, aztán Kovács-Francescótól jött a mérkőzés egyik legszebb pontja. Sajnos igazán ekkor örülhettünk utoljára, mert a Balatonfüred megint ellépett. Az első meccslabdát még Lászlop Alexandra hárította, a következő támadásra azonban nem volt válasza a hazaiaknak.

A Szent Benedek Röplabda Akadémia megszerezte a bronzérmet. A Fatum-Nyíregyháza az alapszakaszban elért negyedik hely után a rájátszás végén is negyedikként végzett, míg a Magyar Kupában bronzérmet szerzett.

Röplabda: női Extraliga, a harmadik helyért, 4. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Szent Benedek Röplabda Akadémia 2:3 (18, -19, 23, -16, -12)

Continental Aréna, v.: Jámbor, Szarka.

Nyíregyháza: Cicic 2, Leban 21, Lászlop 10, Jurdza 5, Belova 14, Cepni 11. Csere: Tóth (liberó), Valentová 7, Kovács-Frencesco 2. Vezetőedző: Tomás Varga.

SZBRA: Nacsa-Pekárik 14, Bosnakova 17, Pérez Ramos 19, Vacsi 15, Michalewicz 1, Koleva 10. Csere: Fáth, Balogh (liberók), Dimitrics, Orosz, Schneider. Vezetőedző: Krisztian Mihailov.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (21 perc): 2:0, 5:1, 6:4, 9:5, 12:7, 15:8, 20:14, 24:17. 2. játszma (25): 1:3, 3:7, 4:10, 6:16, 10:17, 14:22, 17:24. 3. játszma (29): 3:1, 3:5, 5:10, 8:11, 11:14, 14:16, 18:18, 19:21, 22:22, 24:23. 4. játszma (26): 2:1, 2:4, 5:7, 6:12, 9:17, 12:20, 14:24. 5. játszma (18): 0:1, 4:1, 4:4, 5:6, 7:7, 7:9, 8:11, 11:11, 11:14.