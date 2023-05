Nem csak önmagát edzi

– Az idei év nem indult tökéletesen számomra. Az elején történt néhány fontos és örömteli dolog, például elindítottam az edzői pályafutásomat. Tavalyelőtt szereztem meg az atlétikaedzői képesítésemet, de már jóval korábban elkezdtem készülni erre a pályára. A velem készülő amatőr sportolók között vannak teljesen kezdők, újrakezdők és a 100+ km-es terepultrákra készülők is. Nagy büszkeség nekem, hogy engem választottak mentoruknak, és hogy én kísérhetem végig őket útjukon. Az idén bekerültem a Hoka magyarországi futócsapatába is, ami szintén nagy öröm nekem – fejtegette ifj. Belus Tamás, majd áttért a saját futóévére: – Az alapozás rendben lement, de az első versenyeimet le kellett mondanom egy bokasérülés miatt, amire két héttel később sikerült rásérülnöm. Ezért a számomra szinte kötelező programot jelentő Bükki Hardon és a Black Hole Ultrán sem tudtam elindulni.

– Sokat nem volt időm bánkódni, mert április közepén már jött is az első félév legfontosabb versenye, a horvátországi Istria 100, ami egy 168 km-es terepultra az Isztriai-félszigeten. A 100-as szám a száz mérföldre utal. Ez az UTMB versenysorozat része, ezért most is nagyon erős nemzetközi mezőny gyűlt össze az összes távon. Olyannyira, hogy néhányukkal már a rajtvonalon együtt állni is nagy megtiszteltetés volt nekem. Az Istria 100 papíron nem számít túl nehéz százmérföldesnek, mert a 170 km-hez csak 6500 méter szintemelkedés társul, ettől sokkal „meredekebb” versenyeim is vannak. A valóság most is jóval bonyolultabb volt, mint amit elképzeltem – emlékezett vissza Tamás, majd virtuálisan elstartolt, és felidézte a versenyt.

Nem vette észre a frissítőt

– A rajt délután 5-kor volt a félsziget keleti részén, Labin festői óvárosában. A közel 400 fős mezőnyt a naplemente a 30. km környékén érte pont egy csodálatos hegygerincen, kilátással a tengerre és az Ucka Nemzeti Park magasabb csúcsaira. Erre vezetett tovább az utunk. Az éjszakával együtt megérkezett az eső is, ami 1500 méter felett havazásra váltott, és itt a sűrű köd is sok nehézséget okozott. Gyakran az utat is alig lehetett látni, hiába voltak rajtunk a legjobb fejlámpák. A vizes kövek, az erős szél és a hűvös kitartott egész éjszaka, ám másnap reggel az alacsonyabb részekre érve már sokkal jobb lett az időjárás. Száz km-nél aztán egy Buzet nevű kisvárosban a nagy kavarodásban (pont akkor és ott volt egy rövidebb táv rajtja) nem vettem észre a frissítőpontot, ahol a feleségem, Liza várt a következő 30 km-re szánt folyadékkal, energiaszeletekkel és minden más szükséges holmival.

– Ez elég nagy csapás volt a versenyemre. Utána muszáj volt egy időre nagyon takarékosan haladnom, hogy „kihúzzam” valahogy a következő elég hosszú szakaszt. Szerencsére ezen is túl tudtam lendülni, és az utolsó 40 km fáradtan, de minden különösebb fennakadás nélkül telt el. A végső 20 km-en még gyorsítani is maradt erőm. A cél a félsziget nyugati szélén, Umagban volt, egy a tengerbe nyúló kis félszigeten, szépen felújított műemlék épületek között. Nagyon hangulatos volt.

Elégedett a helyezésével

– Végül sikerült 24 órán belül beérnem (23:43 perc). Ez volt az eddigi leghosszabb teljesített versenyem, és az erős mezőnyben elért 19. helyemmel is nagyon elégedett vagyok (előttem horvát, cseh, japán, lengyel, olasz, francia, osztrák, görög, finn és amerikai futókkal). Sokat pihenni nincs idő, pár hét múlva jön a legnagyobb magyar terep­ultra, az UTH (Ultra-Trail Hungary). Három héttel később az ausztriai Mozart 100 és augusztus végén a francia–olasz UTMB-TDS. Most sem fogok unatkozni – mosolyodott el ifjabb Belus Tamás, aki a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastvendége volt a napokban.

LTL