Egy 0:3-s idegenbeli fiaskó, majd egy 3:2-s hazai diadalt követően a Balaton északi partjának fővárosában folytatódott a női Extraliga bronzcsatája. A Fatum-Nyíregyháza és a Szent Benedek Röplabda Akadémia harmadik találkozója arról döntött, hogy melyik csapat kerül lépéselőnybe a három győzelemig tartó párharcban.

A hazai gárda kezdte jobban a mérkőzést, elsősorban Vacsi Evelin kiváló játékának köszönhetően, aki mind támadásban, mind pedig védekezésben irányt mutatott az övéinek. A Fatum szerencsére hamar magára talált, így hét pontnál utolérte az ellenfelét, ám a vezetést nem sikerült átvennie. A Balatonfüred kihasználta a szabolcsi egylet hibáit, főleg a nyitásokkal gyűlt meg a baja a Nyíregyházának. A szett közepén meg is lépett a Szent Benedek, a folytatásban magabiztosan tartva az előnyét, így megnyerve a játékrészt.

A második felvonás is a vendéglátó kénye-kedve szerint alakult, minek következtében Tomás Varga cserékkel próbálta felrázni a csapatát, melyet követően megkezdte a felzárkózást a nyírségi alakulat, sajnos azonban ez a feltámadás már későn jött, így hiába szerzett szép pontokat Kristina Belova és Lászlop Alexandra, ezt a játékrészt is magabiztosan húzta be a Füred.

A harmadik szett elején úgy tűnt, hogy végre eljöhet a Fatum ideje, ám a kétpontos fór hamar elolvadt, mindezek ellenére nem adta fel a vendég sor, tizenhét pontnál ismét kiegyenlített, majd 21:21-ig tartotta is a lépést ellenfelével, ám végül a Balaton-partiak egy 4:0-s sorozattal zárták le a felvonást és ezzel a mérkőzést is.

Röplabda: női Extraliga, bronzcsata, 3. mérkőzés

Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza 3-0 (17, 21, 21)

Balatonfüred: Nacsa-Pekárik 5, Michalewicz 2, Pérez Ramos 13, Koleva 12, Boshnakova 11, Vacsi 11. Csere: Fáth, Balogh (liberók).

Vezetőedző: Kristian Mihailov.

Nyíregyháza: Cicic 1, Cepni 6, Jurdza 6, Lászlop 7, Belova 6, Leban 14. Csere: Tóth (liberó), Valentová 1, Ramdin, Kovács-Francesco 2.

Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulás. 1. játszma (22 perc): 7:3, 7:7, 8:7, 16:12, 17:14, 21:14, 24:17. 2. játszma (27): 8:4, 15:8, 16:11, 20:15, 21:16, 24:21. 3. játszma (25): 4:1, 4:6, 8:6, 13:10, 16:14, 17:17, 21:19, 21:21, 24:21.

A három győzelemig tartó párharc állása 2–1 a Szent Benedek RA javára, folytatás május 8-án hétfőn, Nyíregyházán.