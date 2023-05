Egerben, szakadó esőben, nyitott uszodában fejeződött be az Észak-keleti Területi Gyermek IV. Bajnokság versenysorozata. Az Aqua SE csapata ezüstérmet szerzett. Az alsóház küzdelmeiben az NYVSE második (összesítésben 6.) lett.

A bajnoki döntő, a versenykiírás értelmében két mérkőzésen dőlt el. A házigazda ZF Eger és az Aqua SE a mostoha időjárás ellenére két parázs mérkőzést játszott.

– Tudtuk, hogy az Eger jobb játékerőt képvisel, hiszen a bajnokságban veretlenül jutottak el a döntőig, viszont itt tiszta lappal indult mindkét csapat, így akár meglepetést is okozhattunk volna. Ennek szellemében szálltunk vízbe a nyitott Bárány uszodában, zuhogó esőben. Jó iramú, és - bár 11-12 éves gyerekekről van szó – azt kell, hogy mondjam férfiasan kemény mérkőzést játszottunk. Elsősorban a védekezésünk volt átlag fölötti, emberhátrányban hibátlan. A támadásba azonban mindig csúszott egy kis hiba, emellett kimaradt két büntetőnk is és ez elég volt ahhoz, hogy a dinamikusan játszó egriek biztosan nyerjék az első meccset – mondta Éder Zsolt az Aqua SE utánpótlás edzője.

Nem kellett sokat várni a visszavágóra, újra egymásnak feszült a két csapat. A harci kedv még inkább javult, de az időjárás sokat romlott.

– Nagyon odatettük magunkat. Az első negyedben hibátlan védekezéssel kétgólos előnyt szereztünk. A folytatás viszont nem sikerült ilyen jól. Ismét kimaradt két büntetőnk, a begyakorolt figuránkat sem tudtuk gólra váltani előnyből, így előbb egyenlített az ellenfelünk, majd át is vette a vezetést és erre már nem tudtunk gólokkal válaszolni. Leszögezhetjük, hogy a jobb csapat győzött, gratulálok is nekik. Megérdemelték a bajnoki címet. Mi sem lehetünk elégedetlenek, nagyon sokat fejlődtünk, sokszor voltunk méltó ellenfelei a bajnoknak, és neves csapatokat utasítottunk magunk mögé. Gratulálok minden játékosunknak – értékelt Éder Zsolt.

Az NYVSE csapata hármas körmérkőzésen játszott a helyezésekért. Itt is nulláról indult mindhárom csapat az Aquaworm 2011, a Zempléni VK és az NYVSE.

– Jó esélyünk volt a csoportban megszerezni a győzelmet, de csapatkapitányunk és néhány játékosunk hiánya sokat számított, így ez nem sikerült. Végül az első mérkőzésen elszenvedett vereség miatt a zöld csoport második helyéért játszhattunk. Ezen az „ezüstmeccsen” viszont meggyőző fölénnyel vertük a Zemplén csapatát. Gratulálok a játékosoknak az eredményhez – tájékoztatott Szalontai Viktória az NYVSE edzője.

Az AQUA SE bajnoki másodikként részt vesz Szombathelyen, az országos 8 csapatos playoff küzdelmeiben, ahol a 4 régiós bajnokság 1-2 helyezettje méri majd össze tudását június 10-11-én.