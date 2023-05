A négyszeres Európa-bajnok Kiss Norbert címvédőként vágott neki a kamion Európa-bajnokságnak, amelynek első versenyét a hétvégén tartották meg Misanóban. A magyar pilóta az idén is a győzelemre tör, amelynek kulcsa meglátása szerint a gyorsaságban és a megbízhatóságban rejlik.

Kiesés után parádés győzelem

A Révész Racing pilótája Az élről rajtolva jól megindult az első versenyen, elkezdte kidolgozni az előnyét, ahogy szokta, ám a második körben történt valami...

– Adódott egy elektromos probléma, ami miatt megállt az autó – nyilatkozta Kiss. – Megpróbáltam újraindítani, de nem sikerült, úgyhogy bár jól ment az időmérő, ki kellett szállnunk a versenyből. Tudtuk, mi a baj, a Révész csapat lázasan dolgozott, hogy kijavítsa, és ez sikerült is, oda tudtunk állni a második futam rajtjához.

A fordított rajtrácsos futam azután álomszerűen alakult – esőben. Kissnek át kellett fűznie magát az egész mezőnyön, de ez fikarcnyi gondot sem jelentett: olyan érzése volt az embernek, mintha egyedül ő találta volna meg a tapadást a versenyzők közül.

– Már a szabadedzésen kiderült, hogy gyorsak vagyunk esőben, és ezt a második versenyen is meg tudtuk mutatni: mindenki szenvedett a féktávokon, a kanyarokból kifelé jövet, az én autómat azonban mintha odaragasztották volna az aszfaltra. Legalábbis a többiekéhez képest – mondta Kiss. – Nagyon figyeltem a tapadásra, óvatosan kezelni a pedálokat, és sikerült is, egymás után tudtam megelőzni az ellenfeleket. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, erősen tértünk vissza.

A másnapi első futamon rajt-cél győzelmet aratott Norbert. A sorozat magyar címvédője, megismételve szombati teljesítményét, megnyerte a délelőtti időmérő edzést, majd a pole pozícióból indulva az első versenyt is.

– A rajt szoros volt, de nem is vártam mást: Sascha (Lenz) is nagyon jól kapta el, gyors volt, kicsit össze is értünk, ám végül el tudtam jönni elsőként – kezdte Kiss. – Attól kezdve már csak magamra koncentráltam, tettem, amit kellett, és amire képes a kamion, elkezdtem előnyt építeni. Sikerült, úgyhogy megnyertem a versenyt.

Minden napra egy siker

Kiss tisztában volt vele, hogy a fordított rajtrácsos futamon, száraz pályán nem lesz olyan könnyű előzgetni, mint előző nap vízen, ennek megfelelően versenyzett – nem vállalt fölösleges kockázatot, mert a szombati első versenyen elszenvedett elektronikai hiba miatt nem akart pontokat veszíteni. Megtette, amit lehetett, megszerezte az ötödik helyet, amivel a pontverseny harmadik helyére zárkózott fel Jochen Hahn és Antonio Albacete mögé.

A versenyek végén a pezsgőzés elmaradt, így tisztelegve az Emilia-Romagna régióban pusztító árvíz áldozatai előtt. A kamion Eb idei szezonja június 10–11-én, a Slovakiaringen folytatódik.

Az Eb programja

Június 10-11.: Slovakia Ring, Szlovákia

Június 24-25.: Poznań, Lengyelország

Július 15-16.: Nürburgring, Németország

Augusztus 26-27.: Most, Cseh Köztársaság

Szeptember 9-10.: Zolder, Belgium

Szeptember 23-24.: Le Mans, Franciaország

Szeptember 30.-Október 1.: Jarama, Spanyolország