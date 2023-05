Labdarúgás: vármegyei II. osztály, tippelő

24. forduló

Nyírerdő csoport

Tippel: Gombkötő Sándor, a Pátroha edzője.

Záhony (7.)–Tuzsér (11.): – A Záhony közel áll a szívemhez, viszont Tuzséron játszom az öregfiúknál. A szívem azt diktálja, hogy hazai győzelem lesz.

Vaja (3.)–Fényeslitke (10.): – Amennyiben a Vaja meg akarja szerezni a harmadik helyet, ahhoz meg kell nyernie ezt a mérkőzést, de a Litke képes lehet meglepetést okozni.

Gyulaháza (4.)–Baktalórántháza (9.): – Úgy gondolom, hogy mindkét csapat a csoport meghatározó tagja, így döntetlenre tippelek.

Ajak (5.)–Ladányi TC (8.): – Az Ajak az egyik legjobb csapat a csoportban, míg a Ladány utóbbi mérkőzései nem éppen úgy alakultak, mint ahogyan azt tervezték, de mindent meg fognak azért tenni, hogy Ajakról ponttal vagy pontokkal távozzanak.

Gergelyiugornya (2.)–Nyírkarász (12.): – Egyértelmű a helyzet, ha az Ugornya életben akarja tartani a bajnoki címről szőtt álmait, akkor ezt a mérkőzést be kell, hogy húzza.

Pátroha (6.)–Újdombrád (1.): – Olyan vendégcsapatot fogadunk, amely régóta veretlen a bajnokságban, de a fiúk mindent meg fognak azért tenni, hogy megnehezítsük az Újdombrád dolgát.

A Szabolcsveresmart szabadnapos.

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Géczi Péter, a Szakoly edzője.

Tiszalök (5.)–Kótaj (1.): – A Kótaj jó csapat, de ha Tiszalöknél mindenki hadra fogható lesz, akkor bármi megtörténhet.

Nyírlugos (9.)–Rakamaz (11.): – A hazai csapat nyerheti a mérkőzést, mert a Rakamaz hadilábon áll a góllövéssel.

Nagykálló (2.)–Geszteréd (12.): – A Geszteréd hétről-hétre egyre szervezettebb, de Ricsiék nem fognak hibázni.

Levelek (10.)–Biri (7.): – A Birinek gratulálok az országos főtáblára jutáshoz. A leveleki mérkőzésre a tippem döntetlen.

Szakoly (3.)–Apagy (6.): – Az elmúlt vasárnap jól alakult számunkra már biztos a dobogó, de szeretnénk a végéig harcban lenni az első három hely leosztásában, ezért szombaton is nyerni szeretnénk.

A Kálmánháza és a Tiszavasvári szabadnapos.

Gémtech csoport

Tippel: Elek László, a Milota edzője.

Tisztaberek (6.)–Ópályi (11.): – A múlt heti pofont valószínűleg feledtetni fogja a hazai csapat.

Sonkád (10.)–Őr (13.): – Ha lesz mérkőzés, akkor a hazaiak megszerzik a három pontot.

Szatmárcseke (12.)–Encsencs (4.): – Szatmárcsekén nehéz focizni, nem lesz könnyű dolga a vendégeknek és épp ezért nem biztos, hogy három ponttal mennek haza.

Nagydobos (8.)–Nyírvasvári (3.): – Döntetlen körüli eredményre tippelek. A vendégeknek fontosabb a mérkőzés kimenetele.

Vámosoroszi (2.)–Fehérgyarmat (5.): – A második hely már eldőlt, a harmadik hely szempontjából lehet csak szoros a mérkőzés. A hazaiaktól függ minden, kérdés, hogy milyen erőbedobással lépnek pályára.

Milota (9.)–Csengersima (1.): – Nem tudom, hogy a jelenlegi helyzetünkben lesz-e erőnk szorossá tenni a mérkőzést. A két kidőlt játékosunk nagyon fog hiányozni. A vendég csapatnak egy pont is elég a bajnokság megnyeréséhez, ezt valószínűleg be is gyűjti a hétvégén.

A Kocsord szabadnapos.