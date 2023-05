A Tour de Hongrie 2023-ban is elképzelhetetlen lenne a magyar válogatott nélkül. Dér Zsolt szövetségi kapitány kerete ezúttal is bizonyítási lehetőséget adhat a profi kerékpársportba berobbanni vágyó hazaiaknak. A nemzeti csapat szerelését Filutás Viktor, Szijártó Zétény, Orosz Bálint, Pápai Ádám, Hrenkó Norbert és Sidló Dániel öltheti magára a május 10. és 14. között sorra kerülő, immár a nemzetközi szövetség (UCI) ProSeries-sorozatába tartozó 44. Magyar Körversenyen, melyet a tervek szerint huszonkét csapat részvételével rendeznek meg.

Másodszor a TDH-keretben

– A Tour de Hongrie-ra mindig nehéz összeállítani a csapatot, mert a profi versenyzők nagy része a saját sorával áll rajthoz, így nekem kisebb a merítési lehetőségem – ismertette a névsort néhány napja Dér Zsolt, aki hozzátetette, hogy a szabályok értelmében csak azok közül válogathatott, akiknek a klubja nem szerepel a Magyar Körversenyen.

A keretbe 2021 után másodszor kapott meghívást a nyíregyházi Hrenkó Norbert, aki idén – egy kisebb megszakítással – már a harmadik szezonját tölti Olaszországban, második idényét teljesítve a trevisói So.l.me-Olmo csapatánál.

– Érdekes volt, ahogyan megtudtam, hogy indulhatok az idei Magyar Körversenyen – kezdte megkeresésünkre Norbert. – Éppen egy hosszú edzésről értünk vissza, amikor az olasz csapatvezetőm, GianPietro Forcolin fülig érő mosollyal közölte, hogy most jött a telefon, hogy a magyar válogatott színeiben én is ott lehetek a Tour de Hongrie-n. Ez a kinti klubomnak is elismerés, büszkeséggel tölti el őket, hiszen a TDH-n olyan mezőnyben mérethetem meg magam, akiknek a többségét általában csak a televízión keresztül láthatjuk.

A ProSeries besorolásnál csak egy magasabb van az országúti kerékpársport világában, így a legnívósabb hazai viadal tényleg elhozza a nagyérdeműnek a szakág elitjét, hiszen az előzetes rajtlista alapján regnáló világbajnokok, kontinentális- és nemzeti bajnokok, háromhetes szakaszgyőztesek és olimpikonok is rajthoz állnak minden idők legerősebb Tour de Hongrie-ján.

– Nehéz megfogalmazni a célokat, hiszen bombaerős mezőnyben fogunk versenyezni – folytatta Hrenkó Norbi, aki izgatottan várja a szentgotthárdi rajtot, pláne azok után, hogy tavaly egy bukás és egy betegség miatt lemaradt a versenyről.

Szeretne hasznos taggá válni

– Reálisan kell nézni a lehetőségeinket, a válogatott célja, hogy próbáljunk belekerülni a szökésekbe, én is erre készülök, mivel az olasz csapatomban is sokszor ez a feladatom. Persze szeretném segíteni a csapattársaim is, előzetesen a Monacóban légióskodó Szijártó Zétény lesz a kiemelt ember nálunk, de a korábbi kétszeres magyar bajnok Filutás Viktor sprintjeiben is bízhatunk. Ebben a közegben már egy szakasz top-20-as eredmény is sikernek könyvelhető el, egy top-10 pedig már szinte a győzelemmel érne fel. Ami a saját céljaim illeti, mindenféleképpen szeretnék hasznos tagja lenni a válogatottnak és belekerülni legalább egy elmenésbe.