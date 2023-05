U13. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia –Diósgyőri VTK 3–2 (1–1, 3–1, 3–1)

Várda LA: Székely – Suba, Dovbak, Szitnik, Gyarmati, Hadházi, Helmeczi, Deniszov, Tiscsenko. Csere: Bakk, Licz, Dzsatalov, Dovganics, Száraz. Edző: Deák Béla. Gól: Dovbak 2, Szitnik

Deák Béla: – Hasonló mérkőzést játszottunk legutóbb, most viszont mi kaptuk el jobban a kezdést, az első félidőben ennek köszönhetően két gólos előnnyel vonulhattunk a szünetre. A második félidőben viszont az ellenfél többet birtokolta a labdát, amely a minőségi játékosainak, illetve annak is volt köszönhető, hogy tudatosan átadtuk nekik a területet. Az egygólos győzelmünk a kidolgozott helyzetek alapján teljesen megérdemelt és további pozitívum, hogy több játékosunk is hosszabb pihenő után újra a pályán lehetett. Természetesen hibáink is voltak, amelyek kijavításán fáradozunk, de nagyon sokat dolgoztak a srácok ezért a sikerért, gratulálok az egész csapatnak és a stábnak is.

Várda Labdarúgó Akadémia –Mezőkövesd Zsóry FC 11–0

Várda LA: Székely – Dovganics, Bakk, Gyarmati, Dzsatalov, Száraz, Licz, Deniszov, Dovbak. Csere: Suba, Helmeczi, Tiscsenko. Edző: Deák Béla

Gól: Dzsatalov (15., 19., 24. és 28.), Dovbak (44., 76. és 78.), Száraz (57., 64. és 80.), Tiscsenko (74.).

Deák Béla: – Sikeres hetet zárhattunk, ugyanis a soros mérkőzéseinket sikerült abszolválni. Erről a fellépésről annyit, hogy a srácok a rekkenő hőség ellenére viszonylag jó tempóban tartották a mérkőzést és a meccs előtt kért célkitűzést, miszerint szerezzünk nagyon sok és ne kapjunk gólt elvet betartották, így elégedett vagyok a látottakkal egy szerény képességű ellenféllel szemben.

Nyíregyháza Spartacus-DEAC 0-1

Nyíregyháza: Sallai - Vasvári, Dankó, Anda, Villás, Ferenc, Palaga, Tasnádi, Kalló. Csere: Jáger, Varga, Kenyeres. Edző: Deme Attila. Gól: Kozma (47.). Kiállítva: Dankó (79.)

U12. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia –Diósgyőri VTK 1–4 (0–2, 1–2, 1–2)

Várda LA: Halász – Takács, Kulik, Povkanics, Orgován, Szpivák, Paronai, Grica, Kapitány. Csere: Bódi, Csendes, Popovics, Balogh, Tóth, Bíró. Edző: Oláh Levente. Gól: Szpivák (28.), illetve Bárány (14.), Varga (15.), Tóth (47., 73.).

Oláh Levente: – Amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk maximálisan betartották a gyerekek, ennek köszönhetően mezőnyben nem tudott fölénk kerekedni a Diósgyőr. A hiányzóink ellenére, egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnokság egyik legjobb csapatának. Sajnos megint két gólt rúgtak a mi egyéni hibáink következtében, ami már nagyon frusztráló. Ami pozitívum, hogy a támadózónáig rendre eljutottunk, viszont a kulcspasszok hiányoztak. Összességében nem lehetek elégedetlen, de folyton jobbak és jobbak szeretnénk lenni, mert mindig van hová fejlődni.

Várda Labdarúgó Akadémia –Mezőkövesd Zsóry FC 21–0

Várda LA: Halász – Paronai, Takács, Kulik, Povkanics, Orgován, Szpivák, Grica, Kapitány. Csere: Sajtos, Csendes, Tóth, Szombathy, Popovics. Edző: Oláh Levente. Gól: Kulik (10., 36., 44., 55), Povkanics (11., 41., 53.), Tóth (29., 69., 79.), Halász (64., 75., 76.), Grica (32., 60.), Szpivák (45., 51.), Orgován (18.), Sajtos (30.), Csendes (40.), Kapitány (63.).

Oláh Levente: – Jó játékkal, az elejétől a végéig dominálva, magabiztos győzelmet arattunk. Gratulálok a gyerekeknek a nem mindennapi eredmény eléréséhez!

Nyíregyháza Spartacus-DEAC 8-2

Nyíregyháza: Varga - Nagy, Muskóczi, Kosztyu, Sallai M., Barga, Madura, Nagy Zs., Jacsó. Csere: Balla, Ferenczi, Hanusi, Sallai D., Nagy L. Edző: Marcsek Zoltán. Gól: Sallai M. (5., 14., 20., 60), Sallai D. (34., 42., 55), Varga (52.), illetve Sebestyén (22.), Bacsa (48.).