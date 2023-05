Két részletben játszották le a labdarúgó NB II. záró, 38. fordulójának mérkőzéseit. A kiesésről és az osztályozós helyekről döntő hat találkozó egyaránt 19.45-kor kezdődött. A bennmaradásért küzdő Nyíregyháza a Szegedet fogadta, ezúttal Kisvárdán. Mint ismert, a Szpari már nem kerülhette el az osztályozós helyet, ellenben egy döntetlen, vagy vereség esetén, akár még az is előfordulhatott, hogy egyenes ágon essen ki a másodosztályból. A Spartacus ugyanis eddig 38 pontot gyűjtve, a tizennyolcadik helyről várta az összecsapást, abban a tudatban, ha nem nyer a Szeged ellen, a Békéscsaba pedig legyőzi az Ajkát, akkor elbúcsúzik az NB II-től.

Kis túlzással semmi érdemleges nem történt még a mérkőzésen, amikor érkezett a hír, hogy az Ajka vezetést szerzett a Békéscsaba ellen. Persze ettől még nem lehetett megnyugodni, pláne úgy, hogy az első negyedóra végén egy ütközést követően Nagy Barnabás maradt a földön, akit nem sokkal később kényszerűségből le is kellett cserélni. A félidő derekán jött a fekete leves, a Szeged lényegében az első helyzetét gólra váltotta, miután Géresi Krisztián ívelt középre, Kundrák Norbert pedig közvetlen közelről a hálóba lőtt. A vezető találat megszerzése után érthető módon kissé visszább húzódott a vendég gárda, a szabolcsi egylet pedig igyekezett nyomást helyezni ellenfelére, ez előbb egy Sigér Ákos, majd egy Kovácsréti Márk helyzetben mutatkozott meg. Tíz perccel a játékrész lefújását megelőzően aztán összejött az egyenlítés, egy szögletet követően kétszer is szegedi kézre pattant a labda, a jogosan megítélt büntetőt pedig Novák Csanád váltotta gólra. A félidő vége a vendéglátó fölényét hozta, de több találat már nem esett.

A második játékrészben Gresó Mátyás is pályára lépett, ez azt jelentette, hogy nem elégedett meg a Szpari a döntetlennel, ezt nem is tehette meg, hiszen a Békéscsaba szépített az Ajka otthonában. Kisvárdán eközben leginkább mezőnyjáték zajlott, majd az első negyvenöt perchez hasonlóan ismét a semmiből talált be a Szeged, egy jobb oldali szöglet után Hegedűs Lajos elsőre még hatalmas bravúrral hárított, ám Rácz Balázs lövését már nem tudta védeni. A felvonás derekán meddő, bár hazai szempontból a helyzeteket is nélkülöző fölény alakult ki, ám a Szeged kontrái folyamatosan veszélyt jelentettek, ennek beigazolásaként pedig a 83. percben Rácz hozta kihagyhatatlan helyzetbe Bíró Bencét, aki eldöntötte a három pont sorsát.

A Szpari szerencséje, hogy a Békéscsaba is kikapott Ajkán (2–1), így a Nyíregyházának a Szeged elleni kudarc ellenére is megmaradt az esélye a jövő évi NB II.-es tagságra. Az osztályozós párharcok párosításait kedden sorsolják.

Labdarúgás: NB II., 38. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–3 (1–1)

Kisvárda, 1000 néző, v.: Nagy (Berényi, Márkus).

Nyíregyháza: Hegedüs – Nagy (Csősz, 17.), Baki, Gengeliczki (Gresó, a szünetben), Gál, Sigér (Kiss, 70.), Farkas, Pekár, Kovácsréti (Szerető, 79.), Pataki, Novák (Adamcsek, 79.). Sportigazgató: Fekete Tivadar.

Szeged: Molnár-Farkas – Kővári, Könczey, Szilágyi, Tóth, Rácz (Rédling, 86.), Szakály (Simon, 90.), Kundrák (Prosser, 90.), Gajdos (Lestyán, 90.), Géresi (Szatmári, 86.), Bíró. Vezetőedző: Alekszander Sztevanovics.

Gól: Novák (36. – 11-esből), illetve Kundrák (20.), Rácz (58.), Bíró (83.).