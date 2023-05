Makó Zoé és Torda Vanessa után újabb fiatal játékos érkezéséről számolt be a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata, Békéscsabáról hozzájuk igazol Bucsi Lili. A 19 éves játékos akciógólok tekintetében csapata harmadik legeredményesebb játékosa volt a közelmúltban véget ért szezonban.

– Nyolcéves koromban ismerkedtem meg a kézilabdával – beszélt a kezdetekről Lili. – A szüleimmel kimentünk egy kézilabda mérkőzésre, ami nagyon megtetszett. Már akkor eldöntöttem, hogy ezt a csapatsportágat fogom választani. Nem féltem soha a keménységtől, éppen ez tetszik a kézilabdában, hogy itt küzdeni, harcolni kell.

Az irányítóként és átlövőként egyaránt bevethető jobbkezes játékos 10 éves korában került Fábián Csaba edző csoportjába és 15 évesen már a Békéscsaba felnőttkeretének tagja volt. Fiatal kora ellenére már több nagy siker részese volt, 2021-ben tagja volt a Montenegróban Európa-bajnoki aranyérmet nyerő U17-es válogatottnak.

– Ez volt az első nagy világversenye a korosztályos csapatnak. A montenegrói torna előtt csak részcélokat tűztünk ki magunk elé, teher nélkül léptünk pályára, az volt a fontos, hogy élvezzük a játékot.

Ez olyannyira sikerült, hogy mind a hét mérkőzésüket megnyerték, a döntőben pedig Lili három góllal vette ki részét a Németország elleni sikerből. Mint mondta ez az aranyérem hatalmas lökést adott neki a folytatásra, de tisztában vele, hogy nem szabad hátradőlni. Azóta is keményen dolgozik nap, mint nap, hogy egyre jobb legyen és egyszer a felnőtt válogatott mezét is magára ölthesse. Óriási sikernek tartja azt is, hogy az előző szezonban megnyerték a másodosztályú bajnokságot és Békéscsaba visszajutottak az élvonalba. Jól érzi magát szülővárosában, de úgy véli váltásra, új impulzusokra van szüksége a fejlődése érdekében, ezért örült a Kisvárda megkeresésének.

Bucsi Lili fiatal kora ellenére nagy erőssége lehet a Kisvárdának Fotó: Kiss Zoltán

– Izgatottan várom már, hogy ott lehessek, szeretnék minél több időt a pályán tölteni és hozzájárulni a csapat sikeréhez. Nagy váltás lesz ez az életemben, hiszen elkerülök a jól megszokott családi környezetemből, így magamról kell majd gondoskodnom, de bízom benne, hogy megbirkóznom ezzel is.

A békéscsabai Belvárosi gimnáziumba járó Lili nemcsak remek sportoló, hanem jó tanuló is, már túl van az írásbeli érettségin, jelenleg a szóbeli vizsgákra készül, tanulmányait pedig az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rekreáció és életmód szakán szeretné folytatni.

A végén azt is elárulta, hogy kevés szabadidejét barátaival, családjával, csapattársaival szereti tölteni, de gyakran hallgat zenét és a jó sorozatokat sem veti meg.