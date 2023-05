Szombat

Vásárosnamény (12.)–Balkány (14.)

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Csúnya pofont kaptunk az elmúlt hétvégén, éppen ezért hazai pályán muszáj a három pontot megszerezni.

Mirgai László, a Balkány edzője: – Sajnos múlt héten az Ibrány ellen – olyan mérkőzésen, amin a bennmaradásunkat is biztosíthattuk volna –, játékosaim többsége nem úgy állt hozzá, ahogy kellett volna. Ez nagyon elszomorít. Ennek ellenére, van még két mérkőzés, meg lehet éppen a bennmaradás, de ilyen edzéslátogatottság mellett lehet, nem is érdemes első osztályban maradni a csapatnak. Remélem, a társaság már csak becsületből is összekapja magát erre a két mérkőzésre és megőrizzük az első osztályú tagságunkat.

Mándok (8.)–Kállósemjén (2.)

Dancs Attila, a Mándok edzője: – Az elmúlt hetekhez hasonló jó eredménnyel szeretnénk búcsúzni a hazai pályától.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Jól felkészült ellenfél otthonába látogatunk. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, de mint mindig, számunkra csak a három pont az elfogadható eredmény.

Nyírmeggyes (15.)–Nyírbéltek (7.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Közeledünk a szezon végéhez, ami sajnos a létszámon is érződik. Bármilyen bő kerettel kezdjük a szezont, sajnos, a végére mindig elfogyunk. Össze kell szorítani a fogunkat és a hétvégi mérkőzésen mindenképp be kell gyűjteni a pontot. Ismét hosszú időre kidőlt egy játékosunk, Hornyák Zsolt munkahelyi elfoglaltság miatt lesz távol. Neki kitartást kívánunk és várjuk vissza!

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Nem lesz egyszerű a feladat, de megpróbálunk mindent kihozni a mérkőzésből.

Mátészalka (5.)–Kemecse (6.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – A szezon utolsó hazai mérkőzése következik, szeretnénk szépen zárni és megörvendeztetni közönségünket.

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Nehéz meccsre készülünk, de pont úgy készülünk, mint eddig.

Csenger (10.)–Nyírbátor (9.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – A szezon utolsó bajnoki mérkőzésére készülnünk. Remélem, keretbe foglaljuk a tavaszi szereplésünket, ezzel szeretnénk megszerezni a második győzelmünket hazai környezetben. Bízom benne, hogy a fiúk is hasonlóan gondolkodnak.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Tudjuk, hogy a Csengernek ez az utolsó mérkőzése a bajnokságban és hazai pályán biztosan nyerni szeretne, de mi sem feltartott kezekkel érkezünk, szeretnénk győzelemmel hazatérni.

Nagyecsed (11.)–Tarpa (4.)

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Végre „otthon” játszunk négy idegenbeli meccs után. Kimeríthetetlennek tűnik a vendégek kerete, ettől függetlenül mi is szeretnénk meglepni őket.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Ez a mérkőzés ugyanolyan fontos, mint a szerdai volt. Ráadásul semmivel nem lesz egyszerűbb, de egy olyan fiatal csapatnak, mint a miénk, ez nem lehet kifogás. Ugyanúgy készülünk, mint eddig, remélem, sikeresek leszünk a hétvégén.

Vasárnap

Újfehértó (1.)–Ibrány (13.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Két mérkőzés maradt a bajnokságból, számunkra mindkettő bajnoki döntővel ér fel. Nem hibázhatunk, ha szeretnénk megtartani az első helyünket.

Kató István, az Ibrány edzője: – A jelenlegi állás szerint még egyik csapat sem dőlhet hátra. Szervezett, egységes csapatnak tartom a Újfehértót, esélyesebb ezen a meccsen. Ha eredményesebben akarunk szerepelni, meg kell találni a megfelelő a harcmodort.