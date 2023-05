A Hübner Nyíregyháza BS szerda este az utolsó szalmaszálat igyekezett megragadni Kaposváron. A hazaiak már biztos bennmaradóként, igen tartalékosan álltak ki, ám nem lehetett őket lebecsülni, hiszen a fiataljaik Oroszlányban is megmutatták, hogy van bennük spiritusz – ezen a találkozón sem tétlenkedtek.

A vendégek rossz támadásokkal kezdték a mérkőzést, igaz, a KKK sem brillírozott, így az első negyedben egyik gárda sem tudott ellépni. A mieinknél csak Darius Perry volt képes kosarakat szerezni, ő viszont triplát dobott, betört, zsákolt és megannyi jó megoldással hat és fél perc után 13 ponttal állt. Hozzá kell tenni, hogy az irányítónak a labdaeladásokkal is meggyűlt a baja, na meg a szabálytalanságokkal.

A második játékrészben elöl és hátul is szenvedtek a Cápák, ritmustalanok voltak, amin az időkérések sem változtattak. Semmi nem akart összejönni, kihagyták a büntetőket, továbbra is felelőtlenül elszórták a labdákat és mindennek tetejébe Perry a 19. percben beütötte a negyedik faultját. A félidőt utolsó másodperces kosárral zárta le a remeklő Puska Bence, ezzel a nagyszünetben hét pont volt a különbség.

Hasonlóan folytatódott játék, kimaradtak ziccerek, miközben könnyű kosarakat szereztek a hazaiak. Egy idő után aztán lejöttek a kaposvári dobások is, erre építve zárkózásba kezdett a Blue Sharks, Kass Balázs hármasával pedig visszajött két pontra. A nyíregyháziak ekkor még nem tudtak fordítani, mert újabb hibákat követtek el sorozatban, ráadásul Erik Copes is megkapta a negyedik faultját. A negyed végéhez közeledve Rytis Pipiras nagyon fontos hármast dobott, ezt követően Szobi Dániel a félpályánál labdát szerzett, ziccert dobott belőle és még egy technikait is fújtak a hazai kispadra. Az ezért megítélt büntetőt Perry bedobta, amivel nagyon hosszú idő után először vezetett a Hübner. Ez csak pillanatig tartott, de legalább már volt élet a Cápákban!

A negyedik negyed első támadásából Fazekas Csaba köszönt be távolról, amivel fordított. A vezetés sokáig percenként váltakozott, de egyre több pozitívumot jegyezhettünk fel: ilyen volt Szobi védekezése, Copes zsákolása, Kass nehéz ziccere. Copes a 36. percben óriásit blokkolt, a másik oldalon Perry faulttal együtt talált be, hatpontosra növelve az előnyt.

Két és fél perccel a vége előtt kettőre visszajött a Kaposvár. Időkérést követően Perry dobott be középtávolit, majd jó védekezés után még egyet (69–75). A hazaiak ismét közelebb jöttek két ponttal, amit Pipiras és Hughes kosárváltása követett – ekkor már csak 39 másodperc volt hátra. Pipiras egy bedobott büntetőjére faulttal együtt válaszolt a Kaposvár játékosa, de a vonalról hibázott. Itt már nem kellett szabálytalankodnia a somogyiaknak, így hosszan támadhatott a vendéggárda. Perryt ismét nem tudták megfogni, ezzel hét másodperccel a vége előtt beállította a végeredményt. 75–80

A Nyíregyháza nagyon fontos győzelmet aratott, ráadásul a Honvéd kikapott, így él a remény a bennmaradás kiharcolására. Szombaton sorsdöntő mérkőzést rendeznek Budapesten!

Kosárlabda: férfi NB I./A, alsóházi rájátszás, 8. forduló

Kometa Kaposvári KK–Hübner Nyíregyháza BS 75–80 (18–18, 23–16, 16–21, 18–25)

Kaposvár Aréna, v.: Kapitány, Kovács, Földesi.

Kaposvár: Halmai 6, Paár 16, Puska 13/3, Gabric 11/3, Hughes 12. Csere: Bogdán 7/3, Szőke 9/6, Antalics 1, Hajduk. Vezetőedző: Szőke Balázs.

Nyíregyháza: Kass 5/3, Perry 27/6, Szobi 4, Pipiras 17/6, Copes 19. Csere: Kiss, Bazsó 2, Kone 3, Fazekas 3/3. Vezetőedző: Darko Radulovic.

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 5–0, 6. p.: 5–8, 8. p.: 11–15, 12. p.: 20–18, 15. p.: 26–20, 18. p.: 38–28, 24. p.: 45–43, 29. p.: 54–47, 30. p.: 54–55, 33. p.: 63–60, 36. p.: 65–71, 39. p.: 69–75

Kipontozódott: Halmai (35.).