Nem túlzás azt állítani, hogy a Ferencvárosnál mostanában minden a Bajnokok Ligája körül forog. Mint az ismert, vasárnap a Metz otthonában aratott hétgólos győzelemmel történetük során először bejutottak a budapesti négyes döntőbe, a keddi sorsoláson az is kiderült, hogy az elődöntőben a dán Team Esbjerg együttesével játszanak majd június 3-án az MWM Dómban. Ez azonban nem hozta annyira lázba a zöld-fehér szimpatizánsokat, hogy teljesen megtöltsék szerdán az Elek Gyula Arénát a Kisvárda Master Good SE elleni bajnoki mérkőzésre. Kényelmes, lassú tempóban kezdődött a találkozó, a hazaiak nem nagy ellenállásba ütköztek, így gyorsan berámoltak négyet. Bányász-Szabó Valéria nem is várt tovább, kikérte első idejét és próbálta felhívni játékosai figyelmét, hogy elkezdődött a mérkőzés. Az eligazítás hatásosnak bizonyult, mert Siska Pálma, Karnik Szabina, Tamara Radojevics és Alekszandra Sztamenics találataival percek alatt kiegyenlítettek, sőt utóbbi góljával a vezetést is átvették. Ekkor Elek Gábor rendelte magához övéit. A rövid pauzát követően Zácsik Szandráék emberelőnyben két üres kapus góllal visszavették a vezetést, amelyet meg is tartottak a lagymatag iramú első félidő végéig.

Ötgólos Kisvárda hátránnyal kezdődött a második játékrész. Továbbra is lassú mederben, sok pontatlansággal tarkítva folyt a játék. Az elején ugyan Veronik Habánková két szép átlövéssel mattolta Bíró Blankát, aki aztán megmutatott valamit a metzi formájából, igaz nem volt nehéz dolga mert sokszor előkészítetlenül és pontatlanul lőttek a vendégek. Egy-egy ritmusváltással aztán növelte előnyét a Fradi, lassan nyílt az olló, Kukely Anna találatával a 49. percben megvolt a közte tíz. Az utolsó tíz percre fordulva Juhász Grétáéknak egyetlen célja lehetett, hogy egyszámjegyűre redukálják a két csapat közti különbséget. Ez azonban nem sikerült, sőt Kisfaludy Anett a dudaszó pillanatában még egyet hozzá tett.

Mindenképpen különleges élmény lehet egy klub, a szakmai stáb és a játékosok életében, ha a világ egyik legjobb csapata ellen mutathatják meg magukat. Elkerülve az elcsépelt közhelyeket maradjunk csak annyiban: ez tipikusan az a mérkőzés volt, amelyen tényleg nem volt más dolga a kisvárdai garnitúrának, mint mindenféle teher és elvárás nélkül, a játékot és a pillanatot felszabadultan élvezve, az egyes jó megoldásokból a későbbi, fontos és nyerhető megméretésekre táplálkozva kézilabdázzanak, amely ezúttal csak a mérkőzés egyes szakaszaiban sikerült.

K&H női liga, 22. forduló

FTC Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE 33–22 (16-11)

Elek Gyula Aréna, 800 néző, v.: Haskó, Natkai. FTC: Janurik – Malestein 4/1, Klujber 3, Szucsánszki 1, Kisfaludy 3, Bölk 1, Márton 2. Csere: Bíró (kapus), Stolle 1, Cvijics 2, Szöllősi-Zácsik, Kukely A. 6/1, Hársfalvi 4, Papp 2. Edző: Elek Gábor. Kisvárda: Mátéfi – Akijama 3/2, Karnik 2, Trunová, Siska 2, Juhász 2, Sztamenics 2. Csere: Radojevics 1, Sápi 1, Habánková 2, Bouti 3, Udvardi 2, Mérai 1, Szarková, Makkai 1. Edző: Bányász-Szabó Valéria.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4-0, 10. p.: 4-5, 17. p.: 10-6, 23. p.: 12-8, 28. p.: 15-10, 33. p.: 18-13, 38. p.: 20-14, 49. p.: 27-17, 58. p.: 32-22.

Kiállítások: 2, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 2/2.

További eredmény: Alba Fehérvár KC–DVSC Schaeffler 26–37 (14–21)

A bajnokság állása

1. Győr 23 22 – 1 750–514 44

2. FTC 23 20 2 1 749–548 42

3. Debrecen 23 15 3 5 668–579 33

4. Mosonmagyaróvár 23 15 2 6 700–605 32

5. Vác 23 11 2 10 625–602 24

6. Siófok 23 10 4 9 629–613 24

7. MTK 23 9 3 11 621–615 21

8. Fehérvár 23 9 3 11 583–638 21

9. Dunaújváros 23 8 3 12 570–667 19

10. Kisvárda 23 9 – 14 540–601 18

11. Budaörs 23 7 3 13 557–637 17

12. Békéscsaba 23 6 – 17 557–669 12

13. NEKA 23 4 1 18 547–646 9

14. Érd 23 3 – 20 554–716 6