Több mint két hét után szombaton a Békéscsaba vendégeként folytatja bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. A helyzet kísértetiesen hasonlít az előző mérkőzésük körülményéhez, a Mosonmagyaróvár elleni találkozót tizennyolc nap szünet előzte meg, míg ellenfelük mérkőzésből érkezett. Ezúttal a hazaiak egy szombati hatvan perccel a hátuk mögött fogadják a rétközieket.

– Természetesen az lenne az ideális, ha meglenne a heti egy mérkőzéses bajnoki ritmus, de egy profi attól profi, hogy tud alkalmazkodni minden körülményhez, így szerintem ez nem jelenthet problémát – reagált a felvetésre Bányász-Szabó Valéria, a Kisvárda-Master Good SE vezetőedzője. – A rendelkezésünkre álló viszonylag hosszabb időt arra használtuk fel, hogy felkészüljünk az előttünk álló sűrű programra. Edzőmérkőzést sajnos nem tudtuk játszani, egymás közötti játékkal próbáltuk modellezni a mérkőzés szituációkat – tette még hozzá.

A két gárda eddig tíz bajnokin és egy kupameccsen találkozott egymással és nyolc kisvárdai győzelem mellett háromszor döntetlenre végeztek a felek. Utóbbiból kettőt a feljutás évében játszották, a harmadik volt a legfájóbb, hiszen novemberben Kisvárdán Magyar Kupa mérkőzésen nem bírtak egymással, ez a szabályok értelmében a viharsarkiaknak kedvezett, ők folytathatták a kupaküzdelmeket.

Legutóbbi bajnoki találkozójukat januárban Kisvárdán játszották, akkor nyolcgólos hazai siker született. Nem volt azonban ilyen egyértelmű a végkimenetel, hiszen Karnik Szabináék csak a 45. percben vették vissza a vezetést. Onnantól kezdve azonban csak két gólt engedélyeztek ellenfelüknek, míg ők kilencszer voltak eredményesek. A csabaiak minden megtettek, hogy nyíljon az olló, ez idő alatt büntetőt hibáztak, technikai hibát vétettek és hét labdát adtak el. Ez persze nem von le semmit a hazaiak érdeméből, mert éltek a lehetőséggel.

– Csalóka volt a januári meccs végeredménye, mert a hajráig szoros volt az állás. Most is kemény meccsre számítok, mert a Csaba otthon erős. Stabil védelem jellemzi őket, jól alkalmazzák mind a hatos falat, mind a nyitott formációt. A mérkőzés egyik kulcs az lesz, hogy miként tudjuk ezt feltörni. Nem szabad középen erőlködnünk, széles játékokkal kell megkeresnünk a réseket a falukon. Ezen kívül fontos lesz az is, hogy a mi védekezésünk is masszív legyen, amely mögött a kapusoknak is jó kell tenniük a dolgukat. Végig koncentrálva, a hullámvölgyeket kiküszöbölve lehet esélyünk a két pont megszerzésére – zárta Bányász-Szabó Valéria.