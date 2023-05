Csákvárra látogatott a Nyíregyháza Spartacus az NB II. harminchetedik fordulójában. Fejér vármegyében két olyan csapat találkozott, amely a bennmaradásért küzdött, így a találkozó kiemelt fontossággal bírt a felek számára. Az időjárás miatt mondhatni, játékra alkalmatlan volt a pálya, miután az egy napja szakadó eső kellőképpen feláztatta a gyepet.

Korán előnybe került a Szpari

A hazai egylet nem sokat vesztegette az időt, Ominger lévén már az első percben veszélyeztetett, a lövés csak centikkel kerülte el a nyíregyházi kaput. Jó iramban kezdtek a csapatok, a talaj azonban folyamatosan megtréfálta a játékosokat, a távoli próbálkozásoknak ez viszont lehetőséget biztosított. Ezt igazolva az első negyedóra végén Sigér húszméteres bombája be is akadt a Csákvár hálójába, így hamar megszerezte a vezetést a szabolcsi gárda. A gólt követően feljebb húzódott a vendéglátó, minek eredményeképpen a félidő derekán Torvund kiegyenlített, a csatár bele is sérült a találatába, így sajnos hordágyon hagyta el a játékteret. A folytatásban is a hazai alakulat akarata érvényesült, ám a nagyszünetig több gól már nem született.

A fordulást követően kissé visszább esett a színvonal, a második játékrész első perceiben a labda kidurranása okozta a legnagyobb riadalmat, majd egy kis időre úgy tűnt, mintha a játékvezető is elvesztette volna a fonalat, bár szerencsére ennek okán Csősz megúszott egy kiállítást. Nem sokkal később Hegedűs mozdult ki rosszul a kapujából, a Csákvár viszont nem tudta kihasználni ezt a szituációt. Ellenben a 83. percben, a hazai szurkolók legnagyobb örömére, Magyar mesterien lőtte ki a bal alsót, ezzel vezetéshez juttatva az övéit.

Osztályozós helyen a csapat

Nagyot küzdött a Szpari az utolsó percekben, cserékkel próbálta a szakmai stáb felrázni a támadójátékot, de már nem sikerült kiegyenlíteni, s mivel a Kozármisleny eközben legyőzte a Haladást, így a Nyíregyháza az utolsó forduló eredményétől függetlenül, a legjobb esetben is osztályozós helyen zár.

Labdarúgás: NB II., 37. forduló

Csákvár–Nyíregyháza 2–1 (1–1)

Csákvár, v.: Farkas (Varga, Vad). Csákvár: Auerbach – Murka, Alaxai, Karacs, Körmendi – Ominger, Mészáros D., Magyar Zs. (Koval, 85.) – Torvund (Tamás N., 31.), Vaskó, Fejős (Gazdag V., 77.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Nyíregyháza: Hegedüs L. – Csősz, Baki, Gengeliczki, Nagy Zs. – Sigér Á., Vass P. (Adamcsek, 84.) – Pekár (Szerető, 78.), Kovácsréti (Pantovics, 62.), Pataki B. (Oláh B., 84.) – Novák Cs. Sportigazgató: Fekete Tivadar.

Gól: Torvund (29.), Magyar (83.), illetve Sigér Á. (14.).

További eredmények: Szeged–Gyirmót 3–0 (2–0), MTK–Kazincbarcika 1–0 (1–0), Szentlőrinc–Pécs 1–2 (1–2), Dorog–Ajka 0–3 (0–1), Budafok–Soroksár 0–0, Mosonmagyaróvár–Siófok 0–1 (0–1), Kozármisleny–Haladás 2–1 (0–0), DVTK–ETO FC Győr 3–1 (0–0), Békéscsaba–Tiszakécske (hétfőn).