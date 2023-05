Több mint két hét után szünet után szombaton a Békéscsaba vendégként folytatta bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. A két együttes egymás elleni statisztikája nyomasztó vendég fölényt mutat, a tizenegy találkozójukból három döntetlen mellett nyolc Kisvárda győzelem született. Karnik Szabináék ennek szellemében léptek pályára, szerették volna tovább nyújtani ezt a remek szériát. Lendületesen kezdték a találkozót, a távoli zónákból rendre eredményesek voltak, Siska Pálma, Veronika Habánková és Karnik Szabina is eredményes volt, mellettük Sápi Gréta gondoskodott arról, hogy előnybe kerüljenek a mérkőzés elején. Hátul pedig pattogós, erőszakos védekezéssel akadályozták a Békéscsaba támadásszövését, gólzsákjuk, Marina Lanistanin elől pedig elvették a területeket. Így Papp Bálint tanítványai szinte helyzetbe is alig kerültek, ha pedig lehetőségük adódott, akkor Krisztina Graovac tette jól a dolgát. Jellemző adat, hogy az első negyedórában klasszikus hat a hat elleni játékból csupán egy gólra voltak képesek, a másik kettő pedig hetesből és emberelőnyös szituációból született. A hazaiak mestere ki is kérte idejét, hármat cserélt és a védekezésükön is változtatott. Ez azonban csak a zárkózásra volt elég, Juhász Gréta és Sápi Gréta visszaállította a négygólos különbséget. Ebből még faragott egyet Lanistanin, így három gólos Kisvárda előnnyel vonultak öltözőbe a felek.