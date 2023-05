A Hübner Nyíregyháza BS két hét szünet után szerda este megkezdte az alsóházi rájátszás második körét. A bennmaradásról döntő ötmeccses sorozat első felvonásaként az Atomerőmű SE-t fogadták a Cápák. A paksiak tartalékos kerettel érkeztek, Paul Atkinson mellett legjobbjuk, Eilingsfeld János sem utazott Nyíregyházára, míg Samuel Taiwo eljött ugyan, de nem lépett pályára.

A vendégek alacsony szerkezete váratlan módon inkább a mieinket zavarta meg, a nyíregyháziak erőltették a palánk alatti játékot, de be sem jutott a labda a festékbe, vagy rossz dobással ért véget az akciójuk. Gyors időkérés után Rytis Pipiras zsákolt nagyot, ami már azt jelezte, hogy lendület költözött a játékba. Darius Perry egy alaposan kiszenvedett ziccer után bevágott egy hármast, később pedig a litván bedobó zsákolt megint. Hozzá kell tenni, a hazaiak még így bőven követtek el hibákat, s nagyobb baj, hogy hátul is rendre figyelmetlenek voltak.

A második negyed elején Erik Copes többször is eredményes volt közelről, Perrynek is voltak jó megoldásai, majd bedobott egy távolit Fazekas Csaba is. Más kérdés, hogy a Blue Sharks nem tudott ellépni, mert az ASE két amerikai kisembere mellett Gulyás Milán is tarthatatlan volt. Perceken át minden támadásból kosár született, aztán a Cápák megálltak, a Paks pedig továbbra is lelkesen játszott, aminek köszönhetően ellépett. A hazai gárda az elején figyelmetlen volt védekezésben, itt már erőtlennek is tűnt, támadó lepattanókat engedett és lassan mozogtak a játékosai. A félidőt lezáró Pipiras-tripla szépített valamelyest a borzasztó első húsz percen (45–54).

A Blue Sharks remek támadással és Pipiras-kosárral kezdte a második félidőt, de hamar megállapíthattuk, hogy megmaradtak a koncentrációs hibák. A mieink eladták a labdákat, engedtek támadó lepattanót, triplát kaptak és máris 16 ponttal vezetett az ellenfél. Az időkérés rövidtávon segített, Copes visszatett két lepattanót, majd labdaszerzés után Pipiras ziccerrel hozta közelebb a Cápákat. A tíz pont körüli különbség állandósult, mert a védekezés továbbra sem volt az igazi.

A Blue Sharks tizenegy pontos hátrányban kezdte meg a negyedik negyedet. Perry két kosarával és Bazsó büntetőjével zárkóztak a Cápák, majd triplát dobott Pipiras, később pedig Bazsó hármasával már csak kettő volt közte (76–78). A Nyíregyházának több lehetősége is volt egyenlíteni, ám minden dobást elrontott, nem úgy a paksiak, akik idővel újra összekapták magukat. Az utolsó másfél percnek már reménytelen helyzetből, tíz pontos különbségnél futottak neki a hazaiak, nem is sikerült visszajönni a meccsbe.

Kosárlabda: NB I./A, alsóházi rájátszás, 6. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Atomerőmű SE 81–88 (23–27, 22–27, 20–22, 16–12)

Continental Aréna, v.: Földházi, Frányó, Lengyel.

Nyíregyháza: Kass, Perry 22/6, Bazsó 10/6, Pipiras 17/6, Copes 22. Csere: Kone 2, Fazekas 6/3, Kiss 2, Szobi. Vezetőedző: Darko Radulovic.

ASE: Edwin 31/3, Pajor 5/3, Buckingham 22/9, Gulyás 16/12, Grubor 4. Csere: Frank 4/3, Csizmadia 6. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 5–10, 5. p.: 12–10, 8. p.: 18–14, 9.: 19–20, 12. p.: 28–27, 14. p.: 35–38, 18. p.: 39–49, 20. p.: 45–54, 25. p.: 51–67, 26. p.: 57–67, 29. p.: 61–70, 30. p.: 65–76, 35. p.: 76–78, 39. p.: 78–88.