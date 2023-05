Május 1-től 14-ig az üzbegisztáni Taskent ad otthont az IBF ökölvívó világbajnokságnak, amelyen nem lehet kvótát szerezni a párizsi olimpiára, ám a szervezők 5.2 millió dolláros összdíjazással próbálták vonzóvá tenni a viadalt. Az oroszok és a fehéroroszok a saját zászlajuk alatt indulhatnak a vb-n, emiatt tizenhat európai ország mellett az Egyesült Államok, Kanada és Argentína is bojkottálja az eseményt.

Nehéz ellenfél volt a ghánai

Mindezek ellenére népes mezőny gyűlt össze, a legtöbb indulónak így selejteznie kellett a 32-be jutásért. A hét ökölvívóból álló magyar csapat tagja az NYVSC-Big Boxing sportolója, Kovács Richárd (63.5 kg), akire a ghánai Jospeh Commey várt az első körben. A nyíregyháziak Európa-bajnoki bronzérmese nem kezdett jól Commey ellen, az első menetben visszafogottabban bokszolt, így az első három percet valamennyi pontozónál ellenfele nyerte. Kovácsnak váltani kellett, amit meg is tett, és a második menetben már határozottabban és eredményesebb öklözött, s noha jobbnak tűnt afrikai ellenfelénél, az ötből csupán három pontozó látta így, ami azt jelentette, hogy az utolsó szakaszt is hátrányból kezdte. A harmadik menetben viszont már a bírákban sem hagyott kérdést a produkciója, egyértelműen ellenfele fölé nőtt, amivel - megosztott pontozással - megnyerte az összecsapást.

Hátrányból fordított

– Megnéztem egy meccsét, ennek ellenére az első menetben meglepett, ráadásul hüvelykujjal belenyúlt a jobb szemembe, ezért alig láttam valamit és hátrányba kerültem. A folytatásban sikerült azonban váltanom, a második menetre megszoktam a stílusát is és ott már jobb voltam, a harmadik menetben pedig egy kicsit már el is fogyott, én pedig a korábbiaknál is agresszívabban bunyóztam - mondta az MTI-nek Kovács. Elárulta, hogy a mérkőzés után megvizsgálták az orvosok a szemét, beszűkült a pupillája, de biztos benne, hogy a következő meccsére rendbe jön a sérülése. Kovács a legjobb tizenhat közé jutásért egy francia bokszoló ellen lép szorítóba.