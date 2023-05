II. Akácvirág Futófesztivált rendeznek május 20-án a Napkori erdőben. Az futóversenyen négy távot jelöltek ki a szervezőik. Lesz lehetőség 5, 10,21 kilométert is futni, tudtuk meg a főszervezőtől, Serbán Andrástól. A rendezvény 9:45-kor családi örömfutással veszi kezdetét majd 11.00-kor 1800 méteres diákfutammal zárul. Minden induló befutóérmet és töltöttkáposztát kap ajándékba és a kategóriák legjobbjai kupákkal lesznek gazdagabbak. A futófesztivál után Akácvirágzás és Méz ünnepére is sor kerül, amely a szakmai program mellett kulturális kikapcsolódást is tartogat a kilátogatóknak. További információ: www.napkorise.hu oldalon található.