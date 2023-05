Józsa Krisztián Kisvárdán debütált vezetőedzőként az élvonalban és ott is köszönt el a fehérvári együttestől.

Kézilabda. Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE pénteken a Fehérvár ellen zárta bajnoki szereplését. A találkozó különlegessége volt, hogy a Fejér vármegyeiek kispadján az a Józsa Krisztián ült, aki a következő szezontól a rétköziek munkáját irányítja.

– Nagyon furcsa érzés volt, hiszen ezzel a találkozóval búcsúztam a fehérvári csapattól és pont abban a csarnokban, ahol a jövőben a mindennapjaimat fogom tölteni. Természetesen a fő fókusz a saját csapatomon volt, rengeteget videóztunk, készültünk a Kisvárda ellen, győzelemmel szerettünk volna búcsúzni a szezontól – fogalmazott Józsa Krisztián. – Nagyon jól ismerem leendő csapatom hibáit és erényeit, hiszen az itteni vezetéssel már hónapok óta a következő szezon kialakításán dolgozunk – tette még hozzá.

A Fehérvár egy nehéz sorozattal a háta mögött érkezett Kisvárdára, Utasi Lindáék megmérkőztek a Váccal, a Debrecennel, a Ferencvárossal és a Győrrel.

– Nehéz három héten vagyunk túl, olyan mérkőzéseket játszottunk, amelyeken nem mi voltunk az esélyesek. Ettől függetlenül eredményes szezonon vagyunk túl, amelyet szépen is szerettünk volna zárni. Azt gondolom, hogy ez a csapat megérdemelte a hetedik helyet. Azt szokták mondani, hogy az élet a legnagyobb rendező, vezetőedzőként itt debütáltam a Fehérvár kispadján, és most itt is köszöntem el ettől a csapattól – mondta Józsa Krisztián, majd rátért leendő csapatára.

– A sok távozó ellenére, úgymond a csapat magja egyben maradt, akik már évek óta együtt vannak és jól játsszák azt a rendszert, amelyet a csapat alkalmaz. Egy-két pont van azonban amely hiányzott a játékukból, ezek meggátolták a még eredményesebb szereplését. Ezeket az igazolásoknál is figyelembe vettük. A csapat védekezése évek óta az egyik legstabilabb az NB I.-ben, a támadásépítésük viszont az utóbbi időben akadozott, ezt kell egy kicsit átszabni – zárta Józsa Krisztián.

A rétköziek új trénere július elején költözik családjával Kisvárdára, a közös munkát pedig július 12-én kezdi meg a csapattal.