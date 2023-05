Továbbra is kiélezett a küzdelem a vármegyei I. osztály bajnoki címéért, hiszen három fordulóval a bajnokság vége előtt az éllovas Mátészalka és a második helyezett Kállósemjén között mindössze egyetlen pont a differencia. A tabella végén is nagy harc dúl, a Balkány, az Ibrány és a Nyírmeggyes is a kiesés elkerüléséért harcol.

Nagy sorozatban a Tarpa

Még nem mondott le dobogós álmairól a Tarpa, amely legutóbbi öt meccséből négyet is megnyert, ennek tudatában pedig a Csenger ellen is szeretné folytatni ezt a jó sorozatát, ráadásul utóbbi gárda egy vereséggel a háta mögött látogat a nagyközségbe. Ugyanezen célokkal utazik Nyírbátorba a Nyíregyháza Spartacus II., amely jelen állás szerint magabiztosan őrzi a dobogó harmadik fokát. A bátori alakulat tisztában is van azzal, hogy egy nagyon nehéz összecsapás vár rá. Sorozatban ötször kapott ki a Kemecse, az a csapat, amely az ősszel egy darabig még vezette is a pontvadászatot, ráadásul ezek között a fiaskók között több olyan is volt, melyet a kiesés elől menekülő egyletekkel szemben veszített el. A hétvégén az a Nyírmeggyes érkezik a Rétközbe, amely tavaszi bravúrjai ellenére sem tudott elmozdulni a tabella utolsó helyéről.

Szeretnének pontot rabolni

Négy összecsapást rendeznek vasárnap. A Kállósemjénre mindjárt egy nehéz kötelező feladat vár, a Vásárosnaményt ugyanis meg kell verniük! Bardi Gábor csapata ellenben nem feltartott kezekkel érkezik, szeretne a Namény pontot rabolni Semjénből. Igazi kiesési rangadónak ígérkezik a Balkány–Ibrány összecsapás, mivel mindkét csapatnak nagy szüksége van a győzelemre. A vendéglátó éppen abban bízik, hogy a hazai pálya előnye pontokat ér majd számukra. A Nyírbéltek is fentebb lépne még a tabellán, ehhez viszont győznie kell odahaza a Mándok ellen. A vendég alakulat már bebetonozta magát a középmezőnybe, persze ez nem azt jelenti, hogy hátradőlhet.

Nagy a teher a vállakon

Végül, de nem utolsó sorban pedig szólnunk kell a listavezető Újfehértó meccséről. Kisebb meglepetésre Piskóti Zsolt legénysége a hétközben alul maradt a vármegyei kupa elődöntőjében, méghozzá a másodosztályú Csengersima ellenében. A bajnokságra koncentrálva nagy a nyomás a vállain, hiszen itt nem engedhet meg magának botlást, a Nagyecsed ellen győzni kell!

A játékkőr szabadnaposa a Mátészalka.