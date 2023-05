Élesedik a verseny a labdarúgó NB II.-ben, hiszen már csak két forduló van hátra. Az biztos, hogy a Diósgyőr megnyerte a bajnokságot, de a Nyíregyháza Spartacus szempontjából sajnos sokkal fontosabb, mi történik a tabella alján.

Mint ismert, az utolsó két helyezett automatikusan kiesik, a 16., 17. és 18. helyen végzett csapatok pedig oda-visszavágós osztályozót játszanak az NB III.-as bajnokokkal.

A másodosztályú bajnokság előző fordulójában matematikailag is biztossá vált a Dorog kiesése, ám még így is rengeteg kérdés maradt. A 19., kiesést érő pozícióban még öt csapat végezhet, míg az osztályozós helyek valamelyikére hét együttes esélyes. A 45 ponttal 12. ETO FC Győr az első gárda, amelyiknek már nem kell izgulnia.

Alább összegyűjtöttük, hogy a hét csapatra milyen mérkőzések várnak még. Ha az ellenfelek aktuális helyezéseit összeadjuk, megállapítható, hogy a Tiszakécskének és a Csákvárnak van a legkönnyebb sorsolása, míg a Nyíregyházáé a harmadik „legegyszerűbb” program. Ilyen szempontból a legnehezebb helyzetben a Békéscsaba van, a viharsarkiakat holtversenyben a Kazincbarcika és a Kozármisleny követi.

A Spartacus létfontosságú meccset játszik vasárnap a Csákvár vendégeként. Minden valószínűség szerint a forduló után nem lehet majd kijelenteni, hogy a meccs győztese biztosan megmenekül, ám jó helyzetbe kerülhet, míg a vesztes szinte biztosan vonal alatt ragad. A nyíregyháziakra az utolsó játéknapon a Szeged elleni találkozó vár, ami azért szerencsés, mert a vendégek számára már nem lesz nagy tétje a mérkőzésnek.

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a kiesés elől menekülő hét gárda milyen eredményeket ért el az elmúlt öt meccsén. A Szpari ebben a periódusban csak egyszer kapott ki, viszont a győzelem mellett elért három döntetlen olyannyira keveset ért, hogy a 31. fordulóhoz képest még visszább is csúszott egy pozíciót. Ez amiatt van, mert a riválisok is serényen gyűjtögették a pontokat. A hét csapatból a Nyíregyháza csak a negyedik legjobb teljesítményt nyújtotta az elmúlt öt fordulóban. A legrosszabb formában épp a Spartacus következő ellenfele, a Csákvár van, amely csupán egy pontra volt képes ebben az időszakban.

Amellett, hogy bízunk a Szpari egyeneságon kiharcolt bennmaradásában, azért az NB III.-as csoportok alakulására is vessünk egy pillantást! Keleten már hetekkel ezelőtt biztosította bajnoki címét a 36 forduló után is veretlen BVSC-Zugló. A Közép-csoportban a Ferencvárost a Magyar Kupából kiejtő Iváncsa és a Hódmezővásárhely között dől el az elsőség, míg nyugaton a Tatabánya és a Veszprém versenyfutásából kerül majd ki a győztes.

Labdarúgás: az NB II. állása

1. Diósgyőr 36 26 3 7 74–35 81

2. MTK 36 20 8 8 83–47 68

3. Ajka 36 18 8 10 49–36 62

4. Gyirmót 36 17 9 10 58–41 60

5. Szeged 36 16 10 10 44–37 58

6. Soroksár 36 15 12 9 55–47 57

7. Pécs 36 12 16 8 33–30 52

8. Haladás 36 14 9 13 53–52 51

9. Siófok 36 13 11 12 43–51 50

10. Budafoki 36 12 10 14 39–45 46

11. Mosonmagyaróvár 36 12 10 14 35–41 46

12. ETO FC Győr 36 11 12 13 34–37 45

13. Tiszakécske 36 12 7 17 36–48 43

14. Kazincbarcika 36 11 9 16 40–55 42

15. Szentlőrinc 36 9 12 15 43–55 39

16. Kozármisleny 36 10 8 18 44–61 38

17. Nyíregyháza 36 9 11 16 44–50 38

18. Csákvár 36 8 14 14 40–47 38

19. Békéscsaba 36 7 13 16 44–53 34

20. Dorog 36 7 10 19 32–55 31

A kiesés elől menekülő csapatok hátralévő programja

Tiszakécske: Békéscsaba (idegenben), Budafok (otthon).

Kazincbarcika: MTK (i), Szentlőrinc (o).

Szentlőrinc: Pécs (o), Kazincbarcika (i).

Nyíregyháza: Csákvár (i), Szeged (o).

Csákvár: Nyíregyháza (o), ETO FC Győr (i).

Békéscsaba: Tiszakécske (o), Ajka (i).

A csapatok formája az elmúlt öt fordulóban

Kozármisleny 9 pont

Szentlőrinc 7 pont

Tiszakécske 6 pont

Nyíregyháza 6 pont

Békéscsaba 5 pont

Kazincbarcika 4 pont

Csákvár 1 pont