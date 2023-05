Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 30. forduló, edzői várakozások (kezdés: 17., ifi 15.)

Szombat

Újfehértó (2.)–Tarpa (4.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Elérkezett a bajnokság utolsó fordulója. Nyilván a múlt hétvégi meccs óta nagyon sok minden történt. Először is a srácok nevében mondhatom, rendkívül sajnáljuk azt, hogy nem sikerült élnünk ezzel a nagy eséllyel. Két dolog viszont biztos, ezek a játékosok a szezon előtt kitűzött célt teljesítették és az is, hogy az Újfehértó újra érmet fog szerezni a megyei első osztályban. Minden igazi Újfehértó szurkolót, aki jóban-rosszban a csapat mellett van, szeretnénk győzelemmel megajándékozni.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – A szezon utolsó bajnoki mérkőzésére nincs semmi más kitűzött célunk, minthogy egy jó színvonalú meccset játszunk.

Nyírbátor (9.)–Nagyecsed (11.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Szeretnénk itthon tartani a három pontot a szezon utolsó bajnoki mérkőzésén.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – A lehetőség a kezünkben van ahhoz, hogy kozmetikázzuk a szezonunkat és egyszámjegyűvé tegyük a végét. Biztos vagyok benne, hogy a csapat mindent meg is fog tenni ennek érdekében

Kállósemjén (1.)–Nyírmeggyes (14.)

Volodimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nagyon komolyan készülünk az utolsó hazai mérkőzésünkre. Mindenki átérzi ennek a meccsnek jelentőségét, melynek során csak a győzelem elfogadható. Mindent megteszünk azért, hogy a remélhetőleg szép számú semjéni szurkolótáborral együtt tudjuk majd ünnepelni a sikert.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Elérkeztünk a szezon utolsó mérkőzéséhez, ahol a legjobb csapat vár ránk, hiszen a listavezetőhöz utazunk. A Semjént nagyon jó játékosok alkotják és minden tisztelet az övék azért, amit a szezon során letettek az asztalra. Azonban nekünk is nagy szükségünk van a pontokra, mert még nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Papíron a hazaiak az esélyesebbek, de bizakodó vagyok, mivel tavasszal egy-két csapatot már sikerült elkapnunk az élmezőnyből.

Ibrány (13.)–Vásárosnamény (12.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Nehéz szezon van mögöttünk, a bajnokságban és a Magyar Kupában is többször kiénekelték már a sajtot a szánkból. A kudarcok, főként az egygólos vereségek megviselte a játékosokat. Embert próbáló feladat volt hétről hétre, edzésről edzésre mentálisan és fizikálisan a lehető legjobb formában tartani őket. Ennek ellenére nagyon sok pozitív változást tapasztaltam nem csak az idegenbeli, hanem a hazai teljesítményükön is. Tégláson bebiztosítottuk a bennmaradást, de edzői szemmel át tudom érezni az Újfehértó helyzetét is. Az utolsó mérkőzésünkön lehet, hogy utoljára leszünk így együtt. Mindenesetre győzelemmel szeretnénk búcsúzni. Köszönöm mindenkinek, aki ha csak egy jó szóval is, de támogatott minket.

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Igyekszünk lehetőséget adni néhány olyan játékosnak, aki kevesebb szerephez jutott a bajnokság során, ettől függetlenül azonban törekszünk egy jó eredmény elérése Ibrányban.

Kemecse (6.)–Nyíregyháza II. (3.)

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Tűkön ülve várjuk a hétvégét, elsősorban nem is a mérkőzés, hanem az évzáró buli miatt.

Burányi Tamás, a Nyíregyháza Spartacus II. edzője: – Az elmúlt mérkőzésen is jól játszottunk, de sajnos nem tudtunk gólt lőni. Zárásként szeretnénk újra gólokat rúgni és megnyerni a találkozót.

Nyírbéltek (7.)–Mátészalka (5.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Ez a hétvége sem lesz egy sétagalopp, mivel mindösszesen tizenhárom egészséges játékosom maradt. Remélem, hogy ők azért a szívüket-lelküket kiteszik majd a pályára, ezáltal pedig szépen fogunk tudni búcsúzni a szezontól.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – A szezon utolsó találkozója következik. Tudjuk, hogy a Nyírbéltek hazai pályán nehéz ellenfélnek ígérkezik, de természetesen szeretnénk szépen búcsúzni az idénytől és megörvendeztetni a minket elkísérő szurkolókat.

Balkány (15.)–Mándok (8.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – Kíváncsian várom, hogy az utolsó mérkőzésre a játékosaim fel tudnak-e még pörögni, hiszen ebben az esetben akár még az utolsó helyről is elmozdulhatunk. Remélem, hogy a játékvezetők nem fogják befolyásolni a meccset, hagyják, hogy a futballisták döntsék el a három pont sorsát.

Dancs Attila, a Mándok edzője: – Az elmúlt bajnoki meccsünkön a játékunkkal semmilyen probléma nem volt, viszont a győzelem elmaradt, amit ezúttal szeretnénk pótolni.