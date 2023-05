Mozgalmas hétvégén van túl a Nyíregyházi TK csapata, NB I.-es tekéseink kétszer is dobóállásba álltak. Szombaton a Fővárosi Vízműveket fogadták a mieink, míg vasárnap a Bátonyterenye vendégei voltak. Az első találkozón a fiatalok vitték a prímet, csapatpontot szerzett Molnár Dávid és Ifj. Szojka Miklós, valamint a 61. dobástól a Fehér Bélát váltó Végvári Krisztián is. A több ütött csapatfáért járó pluszpontokkal azonban a vendégek sikerével ért véget a találkozó. Másnap parádésan indítottak a mieink, Molnár Dávid 602 fás teljesítménye adta meg az alaphangot a folytatásra, mellette Hacker Dezső is egyéni pontot szerzett. A középső sorban Szilágyi Sándor tovább növelte a Nyíregyháza előnyét, majd Szojka Miklós tett fel az i-re a pontot.

A Nyíregyházi TK szombaton az MVM Gáz vendégeként zárja a szezont.

Nyíregyházi TK-Fővárosi Vízművek 3:5 (3214:3266)

Nyíregyházi TK: Hacker Dezső 520, Molnár Dávid 561 (1), Szilágyi Sándor 509, ifj. Szojka Miklós 549(1), Szojka Miklós 528, Fehér Béla/Végvári Krisztián 547. Ifi: 4:0 (1096:909).

Bátonyterenye-Nyíregyházi TK 2:6 (3191:3304)

Nyíregyházi TK: Molnár Dávid 602(1), Hacker Dezső 534 (1), Szilágyi Sándor 557 (1), ifj. Szojka Miklós 544, Szojka Miklós 532 (1), Fehér Béla 535. Ifi: 1:3 (996:1047).