Az idény során nem először került hátrányba a Kisvárda Master Good élvonalbeli csapata. Így volt ez péntek este is a Vasas elleni hazai mérkőzésen is, azonban a rétköziek még az első félidő végén egalizálta, majd a másodikfélidőben a győztes találatot is megszerezték. (2–1).

– Nagyon fontos győzelem volt ez számunkra, mert szerettük volna folytatni a pontok gyűjtését. Nem játszottunk szépen, bár ennek nem értem az okát. Ellenfelünk már kiesett, így ők nyomás nélkül játszhattak, mi pedig a hatodik helyért küzdöttünk. Az első félidőben kiegyenlített játék folyt, fordulás után lépésről-lépésre feljavultunk. Érezni lehetett, hogy a Vasas elégedett a döntetlennel ezért a védekezésre fektette a fő hangsúlyt, mi pedig cseréinkkel hatékonyabbá tettük a kontrajátékunkat és a győzelem megszerzésére törekedtünk – értékelte a találkozót Milos Kruscsics, a Kisvárda Master Good vezetőedzője.

A Kisvárda hátrányból fordítva nyert, amely a csapat mentális erejét mutatja.

– Természetesen jól volt látni, hogy a bekapott gól után nem esett össze a csapat és megmutatta igazi karakterét. Nyomást helyeztünk ellenfelünkre, amelynek meg lett az eredménye, a második félidőben pedig egy előre begyakorolt kombinációból a győztes találatot is megszereztük – reagált a felvetésre a szerb szakember.

A Kisvárda Master Good szombaton a Kecskemét vendégeként zárja a szezont.

Még nem közölt eredmény

Budapest Honvéd–Mezőkövesd 2–3 (1–1)

Budapest, Bozsik Aréna, 7300 néző, v.: Berke Balázs. Gól: Kerezsi (45+1.), Kocsis (71.), illetve Drazsics (35., 11-esből), Besirovic (54., 80.).

A bajnokság állása

1. Ferencváros 32 19 6 7 62–32 63

2. Kecskemét 31 14 12 5 47–29 54

3. DVSC 32 14 9 9 50–39 51

4. Puskás Ak. 32 13 11 8 46–41 50

5. Paks 32 14 6 12 56–56 48

6. Kisvárda 32 10 13 9 43–48 43

7. Mezőkövesd 32 10 9 13 39–43 39

8. ZTE 32 10 8 14 36–42 38

9. Újpest 31 10 8 13 39–53 38

10. Mol Fehérvár 32 8 10 14 38–43 34

11. Honvéd 32 8 9 15 33–49 33

12. Vasas 32 4 13 15 29–43 25