Balkány–Mándok 4–0 (1–0)

Szakoly, v.: Fehér.

Balkány: Virágh – Zakor G. (Bakosi), Fodor, Tóth, Haller, Vasas, Csatári, Németi, Kerecsen, Zakor J. (Selymes), Pallai. Edző: Mirgai László.

Mándok: Lőrincz – Nardai, Ari, Köblös, Koszta, Matyi, Jánvári, Cservenyák, Nagy, Pataki, Dancs. Edző: Dancs Attila.

Gól: Kerecsen 2 (mindkettőt 11-esből), Németi, Nagy (öngól). Kiállítva: Cservenyák (19.).

Mirgai László: – Gratulálok a csapatnak, a bennmaradást sikerült megszereznünk. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk ezen a meccsen. Sajnos nem tudjuk, mit hoz még a jövő, az én maradásom is kérdéses, hisz két éve vagyok itt, ezalatt a bennmaradás volt a cél, de nem látom az alagút végén a fényt, valószínű, hogy most egy szerényebb időszak következik, nem tudom, hogy dönt az elnökség, hogy maradunk az első osztályban vagy sem. Most örülünk, hogy bent maradtunk és utólag szeretnék bocsánatot kérni a két játékvezetőtől, akiket korábban megbántottam. Sok sikert és jó egészséget kívánok nekik, hiszen van olyan, amikor az edző elveszti a fonalat, én így jártam, ezért elnézést kérek tőlük.

Dancs Attila: – Egy pozitívuma volt a mai mérkőzésnek, hogy ez volt az utolsó.

Újfehértó–Tarpa 2–1 (2–0)

Téglás, v.: Valu.

Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka, Mezei (Seres), Angyal, Hudák (Zámbó), Pallai, Daróczi (Varga), Somogyi (Bodnár), Ács (Szilágyi), Benke. Edző: Piskóti Zsolt.

Tarpa: Zenikov – Zajka, Dolináj, Bodan (Csizikov), Romancsuk (Kucsinszki), Moticska (Kobáj), Kofel, Herman, Kosztik (Kolesnyik), Prihoda, Lovincsuk. Edző: Bubis Iván.

Gól: Somogyi, Benke, illetve Prihoda.

Piskóti Zsolt: – Ezüstbe borult Újfehértó. Mind az ifi-, mind pedig a felnőttcsapat második lett, emelem kalapom és gratulálok nekik! Jó pihenést mindenkinek!

Bubis Iván: – Az első félidőben saját hibáinkból kaptuk a gólokat, a másodikban csak szépíteni tudtunk a végeredményen.

A bajnokság végeredménye

1. Kállósemjén 28 20 5 3 73-20 65

2. Újfehértó 28 19 6 3 62-12 63

3. Nyíregyháza Spartacus II. 28 15 5 8 54-28 50

4. Mátészalka 28 15 4 9 44-29 49

5. Tarpa 28 14 7 7 55-25 49

6. Kemecse 28 13 3 12 55-57 42

7. Nyírbéltek 28 12 2 14 36-46 38

8. Nagyecsed 28 9 8 11 32-39 35

9. Mándok 28 9 6 13 36-47 33

10. Nyírbátor 28 9 6 13 46-65 33

11. Csenger 28 9 5 14 49-66 32

12. Vásárosnamény 28 8 5 15 39-57 29

13. Ibrány 28 7 7 14 36-51 28

14. Balkány 28 7 3 18 30-68 24

15. Nyírmeggyes 28 6 4 18 39-76 22