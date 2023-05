Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 30. forduló

Ibrány–Vásárosnamény 2–2 (1–1)

Ibrány, v.: Oláh Gusztáv.

Ibrány: Krizsanovszki – Mező, Molnár, Lukács (Bészély), Kállai, Kiss (Farkas), Buka, Barzó (Pápa), Szabó, Nagy (Bégányi), Zubora. Edző: Kató István.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Tóth, Újvári P., Szabó, Deskó, Nagy, Barta (Varga), Újvári A. (Deák), Illés, Orosz. Edző: Bardi Gábor.

Gól: Lukács 2, illetve Újvári P. 2.

Kató István: – Igazságos döntetlennel zártuk a bajnokságot, célunkat elértük, de a lelkes és odaadó vezetők, Trencsényi Imre polgármester úr és Kulcsár Béla elnök úr nélkül biztos, hogy ez nem vált volna valóra. Gratulálok az ifjúsági csapat 6. helyéhez, Szanyi Béla törzsszurkolónak sok boldog születésnapot kíván a csapat.

Bardi Gábor: – Sportszerű mérkőzésen mindkét csapat győzelemre játszott, igaz rengeteg technikai hibával, de jó mérkőzés volt, igazságos eredmény született.

Nyírbátor–Nagyecsed 1–3 (1–1)

Nyírbátor, v.: Kondor.

Nyírbátor: Kiss – Czerula, Szabó, Danó, Bakó (Lukács), Nógrádi (Kovács), Lukács T., Pálvölgyi (Medve), Erdei, Seres, Török. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Nagyecsed: Sarkadi Zs. – Sarkadi G., Zámbó, Nyíregyházi (Rácz), Pócsi, Kóka S. (Jónás), Kóka R., Urbin (Ötvös), Erdős, Szabó (Jóni), Somlyai. Edző: Harbula Balázs.

Gól: Danó, illetve Sarkadi, Nyíregyházi, Somlyai.

Erdei Zoltán: – Az első félidőben a vezetésünk után két nagy ziccerünk volt sajnos, amit nem tudtunk berúgni, pedig ezzel le is tudtuk volna zárni a mérkőzést. A második félidőben a Nagyecsed fölénk tudott kerekedni, ezzel elvitték tőlünk a három pontot.

Harbula Balázs: – A második félidő alapján szerintem megérdemeltük a győzelmet. Köszönjük a település, a polgármester úr és a szurkolók egész éves támogatását. Jó pihenést kívánok!

Kemecse–Nyíregyháza II. 3–2 (1–1)

Kemecse, v.: Vitkai.

Kemecse: Baráth – Varga, Hadházi, Boda (Balogh), Majoros, Ádám (Szűcs), Phrakonkham, Kovács, Hokk (Törő), Csáki, Sándor (Bárdos). Edző: Sánta Tibor.

Nyíregyháza II.: Talián – Vámos, Herczku, Szücs, Kardos (Tagai), Bertók (Kiss), Hunyadi, Gönczör, Cseh (Torkos), Erdei, Szopkó (Czimer-Nyitrai). Edző: Burányi Tamás.

Gól: Ádám, Sándor (11-esből), Boda, illetve Cseh, Tagai.

Resán Attila egyesületi elnök: –

Burányi Tamás: – Ha a győzelmet nem is, de egy pontot mindenképpen megérdemeltünk volna. A minimális célt így is sikerült elérnünk, amihez gratulálok a csapatnak.

Nyírbéltek–Mátészalka 0–3 (0–2)

Nyírbéltek, v.: Papp.

Nyírbéltek: Körmös Miklós – Ricsei, Bákai, Szabó Á., Nemes (Kevert), Szabó S. (Kerekes), Jónucz, Varga, Tóth, Fleisz, Fischer. Edző: Körmös Miklós.

Mátészalka: Szilágyi – Szabó, Szántó (Farkas), Lyáh (Virág), Huszti, Tangel (Drabik), Csáki, Gergely M. (Barta), Magyari (Gergely B.), Bodó, Fejes. Edző: Kiss Tamás.

Gól: Csáki, Bodó, Szántó.

Körmös Miklós: – A vereség ellenére büszke vagyok a csapatomra, mert a kitűzött célunkat maximálisan teljesítettük. Mindenkinek köszönjük, akivel egy kicsivel is hozzájárult a csapat támogatásához, főként a polgármesteri hivatalnak, a szurkolóinknak és hajrá Nyírbéltek!

Kiss Tamás: – Gratulálok a srácoknak a mai győzelemhez, szeretném az egész csapat nevében megköszönni a városvezetésnek az egész éves támogatását és minden egyes szponzorunknak, vezetői tagnak, hogy mindig mellettünk voltak és számíthattunk rájuk.

Kállósemjén–Nyírmeggyes 5–1 (1–0)

Kállósemjén, v.: Takács.

Kállósemjén: Ovszijenko (Jenei) – Lakatos (Páll), Marozsán, Hegedűs (Docsa), Törtei, Hamza, Szabó (Vass), Danó, Pekk, Gömze (Gyulai), Kornutyak. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Nyírmeggyes: Zán (Schupler) – Tőkés (Gönczör), Nagy, Török, Éles, Preg, Sitku, Máté (Székelyi), Ács, Csatári, Molnár. Edző: Kovács László. Gól: Danó, Hegedűs, Hamza 3, illetve Török (11-esből). Kiállítva: Törtei (78.).

Vologyimir Ovszijenko: – Mint eddig többször elmondtam, büszke vagyok minden egyes játékosomra. Örülünk, hogy részesei lehetünk ennek a sikertörténetnek, megérkeztünk egy bizonyos állomásra, de még mindig csak azt tudom mondani, hogy megyünk tovább! Hajrá Kállósemjén!

Kovács László: – Nagyon sajnálom, hogy így alakult a vége. Azt gondolom, amely csapat tizenkilenc pontot tud szerezni tavasszal, az nem érdemel kiesést. Meglátjuk, mit hoz a jövő, gratulálok Semjénnek a bajnoki címhez!

Balkány–Mándok 4–0 (1–0)

Szakoly, v.: Fehér.

Balkány: Virágh – Zakor G. (Bakosi), Fodor, Tóth, Haller, Vasas, Csatári, Németi, Kerecsen, Zakor J. (Selymes), Pallai. Edző: Mirgai László.

Mándok: Lőrincz – Nardai, Ari, Köblös, Koszta, Matyi, Jánvári, Cservenyák, Nagy, Pataki, Dancs. Edző: Dancs Attila.

Gól: Kerecsen 2 (mindkettőt 11-esből), Németi, Nagy (öngól). Kiállítva: Cservenyák (19.).

Mirgai László: – Gratulálok a csapatnak, a bennmaradást sikerült megszereznünk. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk ezen a meccsen. Sajnos nem tudjuk, mit hoz még a jövő, az én maradásom is kérdéses, hisz két éve vagyok itt, ezalatt a bennmaradás volt a cél, de nem látom az alagút végén a fényt, valószínű, hogy most egy szerényebb időszak következik, nem tudom, hogy dönt az elnökség, hogy maradunk az első osztályban vagy sem. Most örülünk, hogy bent maradtunk és utólag szeretnék bocsánatot kérni a két játékvezetőtől, akiket korábban megbántottam. Sok sikert és jó egészséget kívánok nekik, hiszen van olyan, amikor az edző elveszti a fonalat, én így jártam, ezért elnézést kérek tőlük.

Dancs Attila: – Egy pozitívuma volt a mai mérkőzésnek, hogy ez volt az utolsó.

Újfehértó–Tarpa 2–1 (2–0)

Téglás, v.: Valu.

Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka, Mezei (Seres), Angyal, Hudák (Zámbó), Pallai, Daróczi (Varga), Somogyi (Bodnár), Ács (Szilágyi), Benke. Edző: Piskóti Zsolt.

Tarpa: Zenikov – Zajka, Dolináj, Bodan (Csizikov), Romancsuk (Kucsinszki), Moticska (Kobáj), Kofel, Herman, Kosztik (Kolesnyik), Prihoda, Lovincsuk. Edző: Bubis Iván.

Gól: Somogyi, Benke, illetve Prihoda.

Piskóti Zsolt: – Ezüstbe borult Újfehértó. Mind az ifi-, mind pedig a felnőttcsapat második lett, emelem kalapom és gratulálok nekik! Jó pihenést mindenkinek!

Bubis Iván: – Az első félidőben saját hibáinkból kaptuk a gólokat, a másodikban csak szépíteni tudtunk a végeredményen.

A bajnokság végeredménye

1. Kállósemjén 28 20 5 3 73-20 65

2. Újfehértó 28 19 6 3 62-12 63

3. Nyíregyháza Spartacus II. 28 15 5 8 54-28 50

4. Mátészalka 28 15 4 9 44-29 49

5. Tarpa 28 14 7 7 55-25 49

6. Kemecse 28 13 3 12 55-57 42

7. Nyírbéltek 28 12 2 14 36-46 38

8. Nagyecsed 28 9 8 11 32-39 35

9. Mándok 28 9 6 13 36-47 33

10. Nyírbátor 28 9 6 13 46-65 33

11. Csenger 28 9 5 14 49-66 32

12. Vásárosnamény 28 8 5 15 39-57 29

13. Ibrány 28 7 7 14 36-51 28

14. Balkány 28 7 3 18 30-68 24

15. Nyírmeggyes 28 6 4 18 39-76 22