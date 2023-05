Máthé Dominik után újabb tehetséges nyíregyházi balkezes átlövő bontogatja szárnyait. A tizenhat éves Barna János Dánielnek Medve Róbert adott először szivacskézilabdát a kezébe a Zelk Zoltán Általános Iskolában.

– Óvodásként a kosárlabdával kezdtem, aztán a testnevelő tanárom Medve Róbert elsős koromban hívott kézilabdázni, mert látta, hogy a kiütős játékban elég jól dobok. Másodikban a diákolimpián indultunk és megtetszett a sportág, de a kosárlabdát sem tudtam jó darabig elengedni, egészen ötödikes koromig űztem mind a kettőt, majd végül a kézilabda mellett tettem le a voksomat – idézte fel a kezdeteket Barna János Dániel.

Korán jöttek az első sikerek

Miután „kinőtte” a szivacskézilabdát, Hanufer Sándor kezei közé került, akinek irányításával 2015-ben ezüstérmet szereztek a Főnix kupán, és saját korosztályában a torna legértékesebb játékosának választották. 2017 és 2021 között Jobbágy René volt az edzője, akinek saját bevallása szerint nagyon sokat köszönhet és hálával gondol vissza erre a négy évre. Balkezes révén a koránál magasabb játékos rendszeresen két, de akár három évvel idősebbek ellen is játszott. Tehetségére korán felfigyeltek, hetedikes korában már több csapat is kereste. Szüleivel közösen úgy döntöttek, hogy a veszprémi Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia próbajátékán vesznek részt, amely olyan jól sikerült, hogy haza sem akarták engedni. Az általános iskolai tanulmányait mégis Nyíregyházán fejezte be, de a pandémia miatti online oktatás alatt többször heteket töltött Veszprémben. Az első sikerek nem sokat várattak magukra, új csapatával 2021 júliusában részt vett a New Belgrade Summer Cup elnevezésű külföldi tornán, amelyen a hazai, szerb csapatokon kívül montenegrói, boszniai, horvát és magyar klubok kézilabdázói mérték össze tudásukat. A Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia fiataljai a 2006-os korosztályban ezüstérmet szereztek a roppant erős PPD Zágráb mögött, Barna János Dánielt pedig beválasztották Summer Cup All-Star csapatába.

A középiskolát már Veszprém egyik legjobb gimnáziumában, a Vetési Albert Gimnázium előkészítős évfolyamán kezdte meg, mert szülei ragaszkodtak hozzá, hogy a tanulásra is nagy hangsúlyt fektessen.

A következő év sem múlt el sikerek nélkül, a 2022-ben a 31. Balaton Cup nemzetközi utánpótlás tornán, amelyen a házigazda, Balaton-Felvidéki Kézilabda Akadémia (BFKA) Veszprém gárdáján kívül hét külföldi alakulat küzdött meg a minél előkelőbb helyezésekért, a döntőben az ebben a korosztályban akkor már négy éve veretlen PPD Zágrábot legyőzve első helyen végzett csapatával, emellett ismét bekerült a torna All-Star csapatába.

Vezeti a góllövőlistát

A közelmúltban pedig a Balatonbogláron megrendezett Négy Nemzet-tornán, a serdülő válogatott tagjaként aranyérmet nyert. A tornán a norvégoknak hetet, az osztrákoknak kettőt, míg a szerbeknek tíz gólt dobott.

Barna János Dániel

Forrás: MKSZ

Klubcsapatában Ivo Diaz kezei között pallérozódik és az aktuális bajnoki szezonban jelenleg a NEKA mögött a második helyen állnak. Csapatkapitányként pedig jó példát mutatva társainak, 130 találattal vezeti a házi góllövőlistát. Természetesen neki is megvannak a kedvencei, valamint határozott elképzelései vannak a jövőjét illetően.

Komoly céljai vannak

– Nagy kedvencem Nikola Karabatic és Sander Sagosen, valamint Dika Mem. Nagy célom, hogy felnőttként a Veszprém játékosa és válogatott legyek, a legjobb akarok lenni. Tudom, hogy ezért sokat kell dolgoznom, de készen állok rá. Emellett a civil életben is szeretném megállni a helyemet, jól megy a matematika, így a bankszektorban, vagy pénzügyi vonalon tudom elképzelni magamat – zárta Barna János Dániel, aki azt is elárulta, hogy kevés szabadidejét legszívesebben a családjával tölti.

Azt már soha nem tudjuk meg, hogy a kosárlabda sportág mit veszített vele, de azt állíthjuk, hogy a magyar kézilabdázás sokat nyerhet vele.

Mi kitartást kívánunk mindehhez neki és kívánjuk, hogy teljesüljenek vágyai. Biztosak vagyunk benne, hogy sikerülni fog, mert céltudatos fiatalembert ismertünk meg a személyében.