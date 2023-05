A francia trükklövész, Florian Kohler 2018 óta, 42,20 másodperccel tartotta a biliárdgolyó pörgetésének világcsúcsát. Ezt a rekordot adta át a múltnak a napokban a nyíregyházi születésű Kővári Bence, így már a most érvényben lévő világcsúcs 47,13 másodperc!

Ráadásul ezt a Guinness rekordot nem is akárhol állították fel. Bár Bence Budapesten él és dolgozik, hű maradt szülővárosához: a nyíregyházi Dallas Biliárd Klubban indította útjára azt a csíkos golyót, ami az ütközés után (a rekordnak számító) 47,13 másodpercig pörgött a saját tengelye körül, úgy, hogy közben nem ért falat – ha ez megtörtént volna, a rekord mehetett volna a „levesbe”.

Portálunk elérte Kővári Bencét. Megkérdeztük tőle, „snájdig” férfiú lévén miért ezt az introvertált, inkább befelé figyelő, sok koncentrációt igénylő sportágat választotta.

– Semmi sem kapcsol ki jobban – válaszolta Bence. – Soha nincs két egyforma szituáció, a helyzetek olyan folyamatosan változnak, akár csak az élet. Ennek megfelelően mindig más és más eszközökre, más és más megoldásokra, és főleg kreativitásra van szükség – vont párhuzamot a mindennapokkal Bence.

– Amikor elkezdtem a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanulni, suli után a barátaimmal, amikor csak tehettük, a Bethlen Gábor utcán található Dallas Biliárd Klubba mentünk játszani. Persze akkor még a szabályokkal sem voltunk, voltam tisztában. A kétezres évek közepén nagyon pezsgő volt a biliárdos élet Magyarországon, így Nyíregyházán is, rendszeres rendeztek versenyeket, ranglistával, szigorú házi szabályokkal. Az egész játék eleganciája, a klub hangulata ragadott azonnal magával, és már akkor eldöntöttem, hogy erről a játékról minél többet meg szeretnék tanulni – így Kővári Bence, aki a Guinness rekord ötletét egy végigjátszott este után, amikor már nem a győzelem volt a cél, csak a szórakozás, vette a fejébe.

– Szerettem volna egy látványos lökéssel zárni a sorozatomat, ami sikerült is. A belökésem után a fehér golyó elkezdett a helyén forogni. Szerencsére a lökésről felvétel is készült, amit visszanéztünk. Ekkor a klub egyik pultosa mondta, hogy ő már látott egészen hosszan pörgetett biliárdgolyót is, ami, mint kiderült, Florian Kohler rekordja volt, aki nem mellékesen a leghíresebb trükklökő a világon.

Kővári Bencét az előkészületekről, és a rekord megdöntésére vonatkozó jelentkezéséről is kérdeztünk.

– Utólag kicsit forrófejű voltam, azonnal nekiestem a rekordnak, még azelőtt, hogy a Guinness megküldte volna a pontos elvárásait a jelentkezésem után. Tudni kell, hogy aki Guinness rekordot akar dönteni, annak a jelentkezése után akár 12 hetet is kell várnia, amíg a követelményeket megküldik számára. A rekorddöntés csak ezután jöhet, majd az elbírálás újabb 16 hetet vehet igénybe, hacsak nem fizet az ember sürgősségi felárat – részletezte az újdonsült Guinness-rekorder, aki beszélt magáról a felkészülésről is.

– Néhány közeli barátommal rendszeresen jártuk a nyíregyházi klubot, akár esett, akár fújt, és szinte csak ezt a lökést gyakoroltuk, alig játszottunk. A kísérleteket rögzítettük is, többször is sikerült 42,2 másodperc fölé menni. A konkrét felkészülés másfél hónap volt, ami a lökéstechnika és a kilökésem átalakítását is megkívánta. A mentális állapot nagyon fontos volt, igyekeztem edzőterembe is minél többször eljutni, ugyanakkor a kezem kímélni, amennyit csak tudtam, aludtam és persze szinte képkockáról-képkockára számtalanszor visszanéztem a hasonló lökéseket – beszélt a felkészülés összetettségéről Kővári Bence. – Amit kiemelnék az a monotonitástűrés. A második az állóképesség, egy egy gyakorlás alkalmával akár 3-4 órát is áll az ember az asztal mellett – tette hozzá.

És hogy az egészben mi motiválta? Először is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a biliárd nem egy kocsmasport, hanem egy nagy precizitást és koncentrációt igénylő játék, amely megérdemli, hogy támogassák.

– Nem véletlenül lobbiznak sokan amellett, hogy olimpiai sportág legyen. Azt is szerettem volna elérni, hogy a Dallas Biliárd Klubot minél többen támogassák, és minél többen látogassák, s olyan aktív legyen a biliárdos élet Nyíregyházán, mint régen. A harmadik pedig az volt, hogy rátegyek egy lapáttal Florian Kohler rekordjára, aki 12 világrekordot tart a sportágon belül és persze többszörös trickshot világkupagyőztes – mondta Bence, aki beszélt nekünk a rekorddöntésről is.

– A rekorddöntés napján, amikor a Guinness előírásoknak megfelelően tanuk és időmérők is jöttek, bár ideges voltam, de első öt percben sikerült 43 másodperc felé mennem. Ezután tartottunk egy kis szünetet és megkértem mindenkit, hogy maradjon, mert éreztem, hogy jobbat is tudok. Ebben nem is tévedtem, körülbelül 20 perccel később megcsináltam a 47,13 másodperces, rekordnak számító lökést, ami felülmúlta a legmerészebb vágyamat is, ami a 45 másodperc volt – emlékezett vissza.

És hogy kiknek hálás Bence?

– Volt egy szűk csapat, akik mindig mellettem voltak. Ez hat embert jelent, akik a gondolattól a egészen megvalósításig ott voltak. Jónás Krisztián és Bostai István barátaim az első naptól kezdve folyamatosan rögzítették a lökéseimet, a tanuknak, Csarnai Gabriellának és Adonyi Lorándnak szintén köszönettel tartozom, ahogyan az időmérőknek, Tarnavölgyi Gergelynek és Hanufer Sándornak is. Nagy segítség volt, hogy a biliárd klub részéről Hajnal Gusztáv és Bacskai Fruzsina a rekordkísérlet idejére szabaddá tettek három asztalt. A nyíregyházi biliárdos közösség tagjai szintén sokat segítettek, akár biztatással, akár egy-egy jó ötlettel, őket felsorolni is sok lenne. És persze nem szabad megfeledkezni a klub pultosairól sem, akik a szabadidejükből is gyakran áldozva engedték, hogy gyakoroljak. Gyöngyösi Bence barátomnak is nagy köszönettel tartozom, aki a beküldött anyagaimon az utómunkát elvégezte és Sinka Balázsnak, aki az elérhető legjobb golyókészletek egyikét a kísérlet idejére kölcsönadta. A legfontosabb dolog, amire ez a rekord megtanított, az az, hogy aki sikeresnek akar látni, az segíteni fog. Mindenki hozott, amit tudott, a családom pedig végig mellettem állt, még ha először valami hóbortnak is gondolták, de végül belátták, hogy nekem ez fontos.

Kővári Bence 1991. július 19-én született Nyíregyházán, a Vécsey Károly Általános Iskolában, majd a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanult. Ezután az ELTE jogi karán végzett, és a médiában dolgozott. A biliárd – kisebb nagyobb megszakításokkal – 15 éve része az életének. Jelenleg a Fejlődjünk Együtt Biliárd Sport Egyesület amatőr ligában versenyez, a legjobb eredménye pedig egy országos negyeddöntő.