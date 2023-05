Mint ismert, tíz nyeretlen mérkőzés után ünnepelhetett ismét győzelmet a Kisvárda Master Good, miután az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság legutóbbi játékkörében legyőzte az Újpest gárdáját. A harminckettedik, azaz utolsó előtti fordulóban is egy fővárosi alakulat érkezik a Rétközbe, a már biztos kieső Vasas. Az angyalföldi egylet immáron tét nélkül játszhat, amely egyértelműen veszélyes ellenféllé teszi őket, ellenben a Várda az elmúlt heti sikerre építve önbizalommal léphet pályára.

A hazai pálya motivációt ad

– Rövidebb idő telik most el a két meccs között, mint máskor, de készen állunk a mérkőzésre – mondta Milos Kruscsics a Kisvárda vezetőedzője. – Maradt időnk a pihenésre, és arra is, hogy felkészüljünk a Vasas elleni találkozóra. Minden játékos várja a fellépést, bízunk a legjobbakban. Remélem, sőt száz százalékig biztos vagyok benne, hogy az Újpest elleni győzelem következtében nagyobb önbizalommal játszhatunk, mint korábban. Azt várom, hogy ennek a pályán is nyoma lesz, jobban tudunk majd koncentrálni azokra a momentumainkra, amelyek az erősségeink közé tartoznak. Ne feledjük, újra hazai pályán szerepelünk, ez pedig mindig plusz motivációt ad a csapatnak.

Meg kell nyerni ezt a meccset

A Kisvárda jelenleg a tabella hatodik helyéről várja a folytatást, ahonnan fentebb már nem léphet, ám matematikailag még akár a kilencedik pozícióba is visszacsúszhat.

– Egyelőre az a cél, hogy a pénteki mérkőzést nyerjük meg – felelte a felvetésre a tréner. – Azt majd meglátjuk, hogy milyen helyezést érhetünk el a szezon végén, a fókusz azonban most még csak a hazai meccsen van. Persze tudjuk, ha megnyerjük ezt az összecsapást, akkor jobb esélyünk lesz szépen befejezni az idényt. Sosem egyszerű olyan csapat ellen játszani, amelyen már nincs nyomás, a Vasasról is lekerülhetett egyfajta görcsösség azáltal, hogy nem tudta kiharcolni a bennmaradást. Ebben a helyzetben agresszívnek kell maradnunk, nem számítok könnyű mérkőzésre, de az utolsó hazai fellépésünkön nyernünk kell. A sérült Enes Alicon kívül mindenki a rendelkezésünkre áll, Dominik Kovacic és Jaroslav Navrátil eltiltása is lejárt, Ötvös Bence pedig teljes egészében be tudott kapcsolódni az edzésmunkába.

A találkozó további érdekessége, hogy a két csapat mindössze harmadszor találkozik egymással az élvonalban, az eddig meccseken egy szabolcsi és egy fővárosi siker született.

Labdarúgás: NB I., 32. forduló

Kisvárda Master Good–Vasas FC, Kisvárda, Várkerti Stadion, péntek, 20.30.

További mérkőzések

Péntek: Paks–Puskás Akadémia (18.15).

Szombat: Mol fehérvár–ZTE (14.10), Ferencváros–DVSC (17.45).

Vasárnap: Budapest Honvéd–Mezőkövesd (14.10), Újpest–Kecskemét (17.30).