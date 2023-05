A labdarúgó másodosztály harminchetedik fordulójában Csákváron szerepelt a Nyíregyháza. A kiesési rangadón pedig mindenféleképpen győzni kellett volna a Szparinak, hiszen a tabella alsó felében helyet foglaló csapatok között hatalmas a harc, a Dorogon kívül ugyanis a játékkör előtt még mindenkinek megvolt matematikailag az esélye az osztályozós helyek elkerülésére.

Nem sikerült pontot szerezni

Ennek megfelelően Sigér Ákos már a huszadik percben megszerezte a vezetést, a játékra szinte alkalmatlan, felázott talajon egy remekbe szabott átlövése akadt be a hazai hálóba. Innentől viszont nem nagyon tudott helyzetbe kerülni a Szabolcs vármegyei egylet, a Csákvár még a félidő lefújása előtt kiegyenlített, majd a találkozó hajrájában a győztes gólt is bepasszírozta.

– Amikor ég a ház, akkor derül ki, hogy kire lehet számítani – kezdte a lefújást követően értékelését Fekete Tivadar sportigazgató. – Egész héten arra készítettük fel a játékosokat, hogy létfontosságú meccs jön, és csúszni-mászni kell a sikerért, mert ellenfelünk is hasonló helyzetben van. Felháborít, hogy mégis volt olyan, aki csereként állt be, és félt, hogy vizes lesz a meze. Ez elfogadhatatlan! Egy hete a Diósgyőr ellen játszunk egy ki-ki meccset, most pedig ezt kaptuk vissza helyette. Messze nem volt olyan a teljesítményünk, mint legutóbb, olyan hibákat követtünk el, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Vereségével a csapat a tizennyolcadik, utolsó, még osztályozót érő pozícióba csúszott vissza, ráadásul a záró kör eredményétől függetlenül biztos, hogy a bennmaradásért osztályozót vív, hiszen pontszámban még utolérheti a Kozármislenyt, ám a baranyaiak összességében már tizenegy sikernél járnak, míg a Szpari csak kilencszer hagyhatta el győztesen a játékteret.

A Szeged ellen zárják az idényt

A bajnokság utolsó fordulójában a Nyíregyháza a kisvárdai Várkerti Stadionban fogadja a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát.