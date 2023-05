Párját ritkító versengést hozott vasárnap a Nagyhalászi Speedway Ringen a SEC Challenge. Több szempontból is a legek viadala volt. Az sem mindennapos , hogy szombaton este derült ki: sérülésre hivatkozva ketten nem jönnek. A német Martin Smolinski (három éve az akkori Challenge versenyről is hiányzott) illetve a dán Michael Jepsen Jensen. Gyorsan kellett módosítani, a két tervezett tartalék, azaz a dán Niels Kristian Iversen és Bárány Márk főtáblára kerültek. Tartalékként Kovács Roland ugrott be.

Talán még nem is volt ilyen pörgős verseny a halászi oválon, hiszen két óra sem kellett, hogy lemenjen a húsz futam. Csodaszámba megy az is, hogy nem volt bukás, mindössze egy futamot kellett újra startoltatni. Ezen Bárány Márk motorja megadta magát, a helyére belépő Kovács Roland viszont elszakította a startszalagot, így kizárták. Visszatérve a bukásmentességre, egyrészt a pálya kiváló állapotú volt, másrészt a motorosok igen nagy tudásúak, így nem hibáztak. Pedig volt tempó rendesen, előzés kívül, belül. Időnként csak ámuldoztak a nézők, akik megtöltötték a lelátókat, így ki lehetett tenni a teltházas táblát.

Az első két kör után ketten voltak hat pontosak, a lengyel Kacper Woryna és a francia Dimitri Bergé. Előbb a harmadik futamában nullázott, a francia viszont már győztesként az utolsó fellépésén engedett ki és lett harmadik. A húsz futam után a dobogó második és harmadik fokára hárman pályáztak, végül Woryna állhatott a második, míg a cseh Jan Kvech a harmadik fokára. A lengyel Gregorzs Zengota ugyan nem kapott serleget, ám negyedikként kvalifikálta magát az Európa-bajnokság döntőjébe.

Aztán olyan jött, amilyen még nem volt a halászi pályán. Jó ideig tanácskoztak a versenybizottságban, végül a döntésük alapján még továbbjutás jelentő ötödik helyért öten küzdöttek különfutamokban, mégpedig négyben. Az elsőt a svéd Antonio Lindback, a másodikat a dán Andreas Lyager nyerte. A másik három motoros a vigaszfutamban küzdhetett, innen végül a lengyel Szymon Wozniak és a dán Niels Kristian Iversen került a mindent eldöntő negyedik különfutamba. Ezt nagy csatában Lyager nyerte, így ő is ott lesz a kontinensbajnokság fináléján.

Ami a magyarokat illeti, Magosi Norbert egy pontot motorozott, a főtáblára került Bárány Márk egyet sem, miként a tartalék Kovács Roland.

A halászi ring idei első - és a jelen állás szerint egyben utolsó előtti - verseny a várakozásnak megfelelő fantasztikus versenyt hozott. A telt házas publikum elégedetten távozhatott, hiszen ez verseny volt a javából!

Az égiek is így akarták, mert bár az egész országban szakadt az eső, Nagyhalászban csak a szemerkélt a különfutamok alatt. Becsülettel megvárta a verseny végét és csak utána zendített rá. Még valami az eredményhirdetésről. Előbb a továbbjutó öt motoros megkapta az Európa-bajnoki döntőn viselendő mellszámát, majd hárman a dobogóra állhattak. A győztesnek járó francia himnusz után a szervezők tűzijátékkal tették még emlékezetesebbé ezt a parádés délutánt.





SEC Challenge, a végeredmény

1. Dimitri Bergé (francia) 13

2. Kacper Woryna (lengyel) 10

3. Jan Kvech (cseh) 10

4. Gregorz Zengota (lengyel) 10

5. Andrea Lyager (dán) 9

6. Antonio Lindback (svéd) 9

7. Szymon Wozniak (lengyel) 9

8. Niels Kristian Iversen (dán) 9

9. Mad Hansen (dán) 9

10. Andzejs Lebedevs (lett) 8

11. Timo Lahti (finn) 8

12. Anti Voulas (fin) 6

13. Frederik Jacobsen (dán) 5

14. Jacob Thorsell (svéd) 4

15. Magosi Norbert 1

16. Bárány Márk 0

17. Kovács Roland 0