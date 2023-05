Nyírerdő csoport

Tippel: Balogh István a Gergelyiugornya elnökhelyettese.

Szabolcsveresmart (13.)–Vaja (3.): – Ha a Vaja a dobogón akar végezni, mindenképpen győznie kell.

Fényeslitke (11.)–Ajak (5.): – Az Ajak jó csapat, ezt saját bőrünkön is tapasztaltuk, esélyesebbnek érzem a győzelemre, mint a hazai együttest.

Ladányi TC (8.)–Pátroha (6.): – Rangadónak ígérkezik. A Ladány nagyon szervezett csapat, szerintem otthon tartja a három pontot.

Újdombrád (1.)–Gyulaháza (4.): – A forduló rangadója, amit háromesélyesnek gondolok. A hazai csapat már nyugodtan készülhet a mérkőzésre, de bármilyen eredmény előfordulhat.

Baktalórántháza (9.)–Záhony (7.): – Az egykor szebb napokat látott Baktalórántháza tavasszal összekapta magát, viszont a Záhony sem rossz csapat. Döntetlent tippelek.

Tuzsér (10.)–Gergelyiugornya (2.): – A Tuzsér ellen mindig megszenvedünk, most is nehéz mérkőzésre számítok. Sok hiányzónk van, de szeretnénk győzelemmel zárni a mérkőzést.

A Nyírkarász szabadnapos.

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Homann Richárd, a Nagykálló edzője

Kálmánháza (9.)–Levelek (10.): – A Kálmánháza a hazai pálya előnyét kihasználva otthon tatja a három pontot.

Geszteréd (12.)–Rakamaz (11.): – A vendég együttest sokkal jobb csapatnak tartom, mint amit a táblázat mutat, így rakamazi sikert tippelek.

Nyírlugos (8.)–Szakoly (3.): – A hazai csapat tavaszi szereplése rapszodikus, míg a vendégek kiegyensúlyozottan jól szerepelnek, három ponttal távoznak Lugosról.

Apagy (6.)–Tiszalök (5.): – A hazai csapat otthon bárkit képes megverni, de ehhez a jó támadószekcióval rendelkező tiszalöki gárdának is lesz egy-két szava. Döntetlen körüli eredményre tippelek.

Biri (7.)–Nagykálló (2.): – „Hazai pályán”, a Birit nem lebecsülve, minden pontra szükségünk van, csak a győzelem a jó eredmény számunkra.

A Kótaj és a Tiszavasvári szabadnapos.

Gémtech csoport

Tippel: Imre Zsolt, a Vámosoroszi játékos-edzője.

Encsencs (4.)–Sonkád (10.): – A hazai csapatnak jó idénye van, míg a Sonkád mostanában nem szerepel túl jól, szerintem hazai győzelem születik.

Őr (13.)–Tisztaberek (5.): – Ha a Tisztaberek a legjobbját nyújtja, akkor be tudja húzni a találkozót.

Kocsord (7.)–Milota (9.): – Ha a Kocsord olyan szellemben futballozik, ahogy ellenünk tette, akkor megszerezheti a három pontot, de a Milotának is erős tavasza van, úgyhogy szoros meccset várok.

Fehérgyarmat (6.)–Nagydobos (8.): – Ha a hazai csapat szeretne még a dobogóra felférkőzni, akkor mindenképpen be kell húznia ezt a találkozót.

Nyírvasvári (3.)–Szatmárcseke (12.): – A Nyírvasvári javítani fogja a legutóbbi hazai vereségét és megszerzi a három pontot.

Csengersima (1.)–Vámosoroszi (2.): – Saját meccsünkre nem szeretek tippelni, de bízom a csapatban, és remélem, hogy győzni tudunk.

Az Ópályi szabadnapos.