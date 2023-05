A harmadik helyen álló Vasas Kubala Akadémia vendége volt a női NB II.-es bajnokság keleti csoportjának tizennyolcadik fordulójában a Nyíregyháza Spartacus. Mivel a Szpari a tabella második, míg a házigazda a harmadik helyéről várta az összecsapást, így egyértelműen rangadóként tekinthettünk a mérkőzésre.

Az első játékrészben nem is bírtak egymással a felek, nem hozott gólt ez a negyvenöt perc, a fordulást követően ellenben Vig Klaudia szinte azonnal betalált. A hajrában megfogyatkozott a Vasas, a kiállítás pedig meg is törte a vendéglátó lendületét, Vig duplázott, a 3–0-s végeredményt pedig Novák Panna állította be.

Eközben a nagy rivális Soroksár Hatvanban szerepelt, s ugyancsak 3–0-s sikert aratva őrizte meg vezető pozícióját. A pontvadászat soron következő fordulójában a Szabolcs vármegyei alakulat idehaza a Kazincbarcikát fogadja. A bajnoki cím sorsáról a május 21-i Soroksár elleni összecsapás dönthet.

Labdarúgás: női NB II., Keleti csoport, 18. forduló

Vasas Kubala Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 0–3 (0–0)

Budapest, Vasas Sporttelep, v.: (Medve).

Vasas: Bánovics – Hegedűs, Buncsák, Rabatin (Rigó, 72.), Kriskó (Biros, 72.), Turcsányi, Fehér, Oláh (Zádori, 85.), Hámori (Jakab, 85.), Kardos, Kovács (Vincze, 46.). Edző: Hámori Ferenc.

Nyíregyháza: Pekk L. – Kertész, Moravszki (Kocsis, 84.), Bakó, Vig (Pekk P., 84.), Németh, Szerb (Hrinkó, 75.), Balogh, Murák-Tóth, Paranai, Lakatos (Novák, 78.). Edző: Benkő Balázs. Gól: Vig (51., 80.), Novák (85.). Kiállítva: Bánovics (71.).