A Paks elleni szörnyű mérkőzés után szombat este azonnal voltak arra utaló jelek, hogy a Hübner Nyíregyháza BS nagyobb energiával játszik, mint az előző találkozón. Ilyen volt Darius Perry zsákolási kísérlete, amit egy fault akadályozott meg, valamint Erik Copes hatalmas blokkja. Mindezek ellenére is a hazaiak könnyen kapták a kosarakat és pontatlanul támadtak, emiatt három perc elteltével már 10–1-re vezetett a Szeged. Ha támadásban nem is brillírozott a Blue Sharks, idővel mutatott életjeleket védekezésben. Copes a palánk alatt szorgoskodott, később jól szállt be Fazekas Csaba és Sidiki Kone, így csapatuk az első negyed végére visszajött egylabdányi különbségre.