A Sényő-Carnifex FC öt évvel ezelőtt, az újoncidényében igen magasra tette a lécet azzal, hogy a hatodik helyen végzett. Az Imrő László és Fiumei Viktor edzőpáros irányította gárda azóta sem okozott csalódást, a megnövekedett létszám mellett is rendre a legjobb tízben végzett. Ebben az évadban ez veszélybe került, sőt, az őszi eredmények után még az is felsejlett, hogy a kiesés elől kell menekülnie a csapatnak, hiszen a 17. helyen vonult téli szünetre.

A befejezés aztán a korábban megszokottan alakult, a Sényő több veretlenségi sorozatot kialakítva magabiztosan őrizte meg harmadosztályú tagságát és a 8. helyen végzett.

– Hosszú utat tett meg a csapat, amíg a bajnokság végére ismét a nyolcadik helyre verekedte fel magát – értékelte a mögöttünk hagyott idényt az edzőpáros. – Nem túl jó őszi szezon után igen jól sikerült téli alapozás következett. Ekkor már azért éreztük, hogy jobb tavaszi szezon lehet előttünk, bár az is igaz, az őszitől csak jobb következhetett. Télen kaptunk hideget-meleget, volt, aki egyértelműen a mi munkánknak tulajdonította az őszi rossz szereplést. Egyébként lehet, még igaza is volt. Tavasszal viszont mi szereztük a harmadik legtöbb pontot, csak az ezüstérmes Putnok és az aranyérmes BVSC szerzett nálunk többet.

– Jól elkaptuk a tavaszi szezon elejét, ami abszolút jó hatással volt a csapatra és meg is nyugodhattunk – folytatódik az értékelés. – Megszűnt a görcsösség, felszabadultan játszhattak a fiúk. Nyilván a hétközi munka is jobban ment, hiszen remek hangulat volt az öltözőben. A tavasz közepén volt egy kis hullámvölgy, de ebből sem jöttünk ki rosszul, abban az időszakban is szereztünk öt mérkőzésen három pontot, ami jól jött a végelszámolásnál. Az utolsó három mérkőzésen kilenc pontot gyűjtöttünk, ezzel bebiztosítottuk ismét az egy számjegyű helyezésünket, ami egyébként most nem volt konkrét célkitűzés az előző évekkel ellentétben, hiszen ezúttal a biztos bennmaradást tűzte ki elénk a vezetőség. Így kijelenthetjük, a célt ismét teljesítettük. Végezetül, köszönjük mindenki munkáját, aki bármilyen formában hozzájárult egyesületünk zavartalan munkájához!

Sényői mutatók

Végeredmény

8. hely 38 16 9 13 58-66 57

Hazai pályán

13. legjobb 19 7 6 6 24-28 27

Idegenben

3. legjobb 19 9 3 7 34-38 30

Házi góllista. 19 gólos: Kapacina Kevin. 9 gólos: Kapacina Valer. 7 gólos: Schmidt Péter. 6 gólos: Kovács Ádám. 3 gólos: Márton András, Vámos Márk. 2 gólos: Klepács Krisztián, Lizák Bence, Toldi András. 1 gólos: Erdei András, Ignéczi Martin, Jócsák Dávid.

Kanadai táblázat (gól+gólpassz): 1. Kapacina Kevin 21 pont, 2. Kapacina Valer 20 pont, 3. Kovács Ádám, Schmidt Péter 11-11 pont, 4. Lizák Bence 10 pont.

Legtöbb pályán töltött perc: 1. Klepács Krisztián 3181 perc, 2. Farkas Márk 3011 perc, 3. Kapacina Valer 2960 perc, 4. Schmidt Péter 2687 perc, 5. Kapacina Kevin 2591.