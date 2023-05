Elérkezett az utolsó forduló a labdarúgó NB II.-ben. A Nyíregyháza Spartacus sajnos még mindig nem nyugodhat meg, sőt, vasárnap azért kell küzdenie, hogy megőrizze osztályozós pozícióját.

Ezt úgy érheti el a „legegyszerűbben”, ha legyőzi a Szegedet, ebben az esetben ugyanis nem számítana, hogy mit játszanak a fő riválisok. Döntetlen és akár vereség is beleférhet, ám akkor a Szentlőrinc és a Békéscsaba kezében van a Szpari sorsa. A számolgatás helyett tehát az lenne a legjobb, ha a piros-kékek megvernék a negyedik helyre pályázó vendégeket.

– Amikor januárban beléptem a Szpari kapuján, tudtam, több olyan dolog van, amin változtatni kell, hogy a jövőben sikeres legyen a klub, de ezekhez idő kell – mondta el Fekete Tivadar sportigazgató, aki vezetőedzője is a Spartacusnak. – Tudtam, hogy sok akadály és nehézség lesz, de ezt a forgatókönyvet nem gondoltam volna. Mélyebb boncolgatást igényel, miért jutott el idáig a csapat, de most nem erre kell koncentrálni, és jelen pillanatban nem a múlttal kell foglalkoznunk, mert a szezon legfontosabb mérkőzése következik. Most aztán tényleg igazi férfiakra van szükség, akik úgy mennek ki a pályára, hogy mindenáron megnyerik ezt a mérkőzést.

– A Kozármisleny és a Diósgyőr elleni mérkőzésen megmutatta a csapat ezeket az erényeket, hiszen előbbit megnyertük, utóbbin percekre voltunk attól, hogy a bajnok ellen három pontot szerezzünk, amivel most jobb lenne a helyzetünk. Ezek után Csákváron, érthetetlen módon teljesen más arcunkat mutattuk. Az idény legfontosabb mérkőzésén az összecsapáshoz és a helyzethez méltó szellemben kell a pályára lépnünk. Próbáltunk a héten olyan hangulatot teremteni, hogy a csapat ne váljon görcsössé a teher alatt. A játékosok is emberek persze, ők is hibáznak, mint bárki az élet más területén, de hangsúlyozom, hogy a hozzáállásban nem lehet hiba. Azon leszünk, hogy sikerrel vegyük a mérkőzést – szögezte le a sportvezető.

Az összecsapás vasárnap 19.45-kor kezdődik a kisvárdai Várkerti Stadionban. A sorsdöntő találkozóra ingyenes a belépés.

Labdarúgás: NB II., a bajnokság állása

1. Diósgyőr 37 27 3 7 77–36 84

2. MTK 37 21 8 8 84–47 71

3. Ajka 37 19 8 10 52–36 65

4. Szeged 37 17 10 10 47–37 61

5. Gyirmót 37 17 9 11 58–44 60

6. Soroksár 37 15 13 9 55–47 58

7. Pécs 37 13 16 8 35–31 55

8. Siófok 37 14 11 12 44–51 53

9. Haladás 37 14 9 14 54–54 51

10. Budafok 37 12 11 14 39–45 47

11. Mosonmagyaróvár 37 12 10 15 35–42 46

12. ETO Győr 37 11 12 14 35–40 45

13. Tiszakécske 37 12 7 18 37–50 43

14. Kazincbarcika 37 11 9 17 40–56 42

15. Kozármisleny 37 11 8 18 46–62 41

16. Csákvár 37 9 14 14 42–48 41

17. Szentlőrinc 37 9 12 16 44–57 39

18. Nyíregyháza 37 9 11 17 45–52 38

19. Békéscsaba 37 8 13 16 46–54 37

20. Dorog 37 7 10 20 32–58 31

38. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Szeged, Kisvárda, Várkerti Stadion, vasárnap 19.45.

További mérkőzések: Gyirmót–MTK, Haladás–DVTK, Soroksár–Mosonmagyaróvár, Pécs–Dorog (17), ETO FC Győr–Csákvár, Siófok–Kozármisleny, Tiszakécske–Budafok, Ajka–Békéscsaba, Kazincbarcika–Szentlőrinc (19.45).