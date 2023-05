A múlt héthez hasonlóan ezen a hétvégén sem lesz teljes a sportág harmadik vonalának programja, ezúttal a női NB II.-ben nem rendeznek mérkőzéseket. A férfiaknál viszont már pénteken megkezdőik a program, a Tiszavasvári a Balmazújvárost fogadja. Másnap vármegyei csapataink közül a Nyírbátor és az Újfehértó lép először pályára, mégpedig egymás ellen, előbbi otthonában. A hazai alakulat győzelmével a hátralévő forduló eredményeitől függetlenül matematikailag is bebiztosíthatja harmadik helyét, de az eredmények szerencsés alakulása esetén még az ezüstérmet is megszerezhetik. Bécsi János játékos-edző csapatának a tisztes helytállás lehet a célja. A múlt héthez hasonlóan ismét borsodi riválissal kell megküzdenie a Kisvárdának, Türk Ferenc csapata ezúttal Bőcsön az Acélváros vendége lesz. Csendes Ádámék az előző körben jól tartották magukat a DVTK ellen, ebből meríthetnek erőt a szombati találkozóra. Érdekesség, hogy az Acélváros utolsó öt mérkőzése rendkívül szorosra sikeredett, egy egygólos győzelem és két egygólos vereség mellett kétszer is döntetlenre végeztek. Nehéz helyzetből várja a DVTK elleni találkozót a Fehérgyarmat, Varga László játékos-edző alakulata a legutóbbi hat mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett. Nagy meglepetés lenne, ha szombaton szakadna meg ez a rossz sorozatuk.