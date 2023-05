Az AQUA SE vízilabda csapata az Észak-keleti Területi Baby I. Bajnokság rájátszásának első fordulójára Debrecenbe hétvégén. A felsőház (piros csoport) mérkőzésein először a házigazdákkal mérkőztek, majd Miskolc korosztályos legjobbjai ellen pólóztak.

Az első meccsen nagyon határozott kezdéssel végig uralták a mérkőzést. Sokat támadtak, számos helyzetet kialakítva. Az összes játékos lehetőséget kapott a mérkőzésen. Voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények, és csapatként is jó teljesítményt nyújtottak. Hivatalos eredményszámolás nincs, de végül háromszor annyi gólt lőttek, mint ellenfelük.

A második mérkőzésük nehezen indult a friss Miskolc ellen. Érezhető volt, hogy vissza akarnak vágni az eddigi vereségekért. Minden helyzetből lőttek, ami a kicsit lazább emberfogás miatt egy ideig eredményes is volt, de túllépve a kezdeti figyelmetlenségeken, a kétgólos hátrányt még az első negyedben sikerült ledolgozni, sőt előnnyé változtatni. A sorcsere – ami ebben a korosztályban kötelező – kiegyenlített játékot hozott, mégis kicsit növelni tudták az előnyünket. A harmadik-negyedik negyedben viszont már nem volt kérdés, hogy melyik csapat az egységesebb. Működött a védekezésük, jó százalékkal lőttek, így állva hagyták ellenfelünket. Az AQUA SE csaknem kétszer annyi gólt lőtt, mint kapott.

– Az AQUA csapatában 15 gyermek szerepelt a két mérkőzésen, ismét van első gólosunk (ez hagyományosan 100 palacsinta a csapatnak). Sok szurkoló (elsősorban hozzátartozó) biztatta csapatunkat, és nagy-nagy tapssal jutalmazták az ügyes megoldásainkat. Örömteli, hogy az esélyesség terhe nem nyomta össze játékosainkat, a nehezebb időszakokon is átlendült a csapat, két magabiztos győzelmet szerezve – büszkélkedett Éder Zsolt utánpótlás edző.