Már öt fordulón van túl a nyíregyházi MARSO Tenisz Centrum (MTC) férfi csapata az Országos Csapatbajnokság II. osztályában, és továbbra is minden találkozót nyertesként zárt. A tavaszi fordulóban a négy csoport nyolc-nyolc csapata körmérkőzést játszik. A tavaszi idény végeztével a csoporton belüli legjobb négy csapat a felsőházba jut és ősszel folytatják a mérkőzéseket, ahol a tét az I. osztályba jutás. Minden találkozón 6 egyéni és 3 páros mérkőzést játszanak, a MARSO Tenisz Centrum férfi csapata minden fordulót sikerrel zárt. Ez pedig azt is jelenti, hogy matematikailag szinte biztos a felsőházba felkerülés, sőt, még pontot is visz magával a csapat.

A játékosok kiváló teljesítményének köszönhetően az alábbi eredmények születtek:

Április 30.: Fővárosi Vízművek (Budapest) – MTC: 4-5

Május 6.: DEAC-DSC (Debrecen) – MTC: 4-5

Május 7.: MTC – Fenyves Teniszpark (Göd): 8-1

Május 13.: Építők Tenisz Klub (Budapest) – MTC: 4-5

Május 14.: MTC – UNIK SE-Vasas SC Állványmester Kft. (Budapest): 8-1

A tavaszi fordulóból már csak két találkozó van hátra, a május 21-i versenyt Nyíregyházán rendezik.

Május 20. (szombat): Jászapáti Városi SE – MTC

Május 21. (vasárnap): MTC – Fehérgyarmati TK

A csapat mindkét helyszínen várja a teniszkedvelőket, különösen azon a versenyen, melyet a Nyíregyházi Városi Stadionban található MARSO Tenisz Centrumban rendeznek meg.

KM