Vármegyénket a futsal NB I.-ben képviselő csapataink számára fontos fordulót rendeztek az alsóházi rájátszásban, hiszen a Nyírbátori SC és az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza saját kezében tudhatta a sorsát, mindkét gárdának megvolt arra a lehetősége, hogy az utolsó előtti játéknapon biztosítsa a bennmaradást.

Mint korábban beszámoltunk róla, a bátoriak már pénteken pályára léptek a Rubeola ellen és saját közönségük előtt nem is hibáztak, 8–0-ra kiütötték az ellenfelüket, ezzel megőrizték első osztályú tagságukat. A találkozó krónikájához tartozik, hogy a triplázó Szentes-Bíró Tamás megszerezte a 31. találatát, amivel már vezeti a bajnokság góllövőlistáját.

– Saját kezünkben volt a sorsunk, ennek megfelelő volt a fiúk hozzáállása – fogalmazott a nyírbátori klubot irányító Baksa Csaba. – Átértékelték magukban az egész szezont, átérezték a helyzet súlyát és magabiztos játékkal megnyertük a mérkőzést, ami akár még ennél is simább lehetett volna. Meg kell találnunk az okát, hogy korábban miért nem szerepeltünk így, ha az utóbbi két meccsen képesek voltunk ilyen játékra. Örülünk a bennmaradásnak. Nem sokkal a bajnokság rajtja előtt tudtuk meg, hogy az NB I.-ben indulhatunk, emiatt szakmailag és a játékoskeretet tekintve sem sikerült ideálisan kialakítani a csapatot. Összességében nem volt egyszerű, de elértük a célt.

Hétfőn az A’Stúdió Futsal Nyíregyházán volt a sor. A hazaiak nem is hibáztak, 5–2-re megverték a Magyar Futsal Akadémiát.

– Nagy kő esett le a szívünkről, izgalmas volt a befejezés – értékelt Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője. – Hamarabb is lezárhattuk volna, de örülök, hogy végül hazai pályán, szép számú közönségünk előtt sikerrel vettük az akadályt. Ezt még édesebbé teszi, hogy győzelemmel értük el a célunkat. Az első félidő nagy részében a mi akaratunk érvényesült, minden ült, amit elterveztünk, helyzetekbe kerültünk, szép támadásokat vezettünk, a párharcokból mi jöttünk ki győztesen. Aztán érthetetlen gólt kaptunk, ezzel visszahoztuk őket a meccsbe és még tetéztük a hatodik szabálytalanságunkkal. Mondtam a srácoknak a szünetben, hogy az első félidőben kipipáltunk minden butaságot, amit szoktunk a csinálni, a másodikban ez nem fordulhat elő, és nem is hibáztunk, ennek köszönhetően lehoztuk a meccset. A végén öt a négyben voltak még helyzetei az ellenfélnek, de ezeket kivédekeztünk. Összességében nagy dolog, hogy bent maradtunk, a vezetőség is örül és büszke a fiúkra.

Az utolsó, immár tét nélküli fordulóban a Nyírbátor a MFA-hoz, a Nyíregyháza az Újpesthez látogat.

Az alsóház állása

1. Újpest 9 5 3 1 42-30 25

2. Nyíregyháza 9 4 2 3 29-24 19

3. Nyírbátor 9 5 - 4 35-27 18

4. MFA 9 4 - 5 20-25 16

5. ELTE-BEAC 9 3 2 4 30-30 12

6. Rubeola 9 2 1 6 18-38 9