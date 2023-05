Bravúrosnak nevezhető döntetlent ért el a Nyíregyháza Spartacus a már biztosan bajnok DVTK ellen a labdarúgó NB II. vasárnapi, keleti derbijén. Az első félidőt abszolút a vendégek uralták, a Szpari csak elvétve jutott túl a félpályán, a szünetről kijőve aztán nagyot változott a játék képe, a hazaiak tíz percen keresztül lefocizták a nagy riválist. A támadóbb felfogás gyorsan eredményre vezetett, Novák Csanád találatával előnybe kerültek a piros-kékek, amit meg is tartottak több mint fél óráig, de az újra megnövekedett diósgyőri nyomást nem bírták el, a 87. percben gólt kaptak.

Az 1–1 – mint fentebb is írtuk – jó eredmény lehetne, ám a Spartacus jelenlegi helyzetében inkább elveszített két pontként emlékezhetünk meg a mérkőzésről.

– Van ok a csalódottságra, amiért a végén kaptuk az egyenlítő gólt – értékelt Fekete Tivadar, a Nyíregyháza sportigazgatója. – A srácok nagyon jól küzdöttek, ismételni tudom magam: ha ezzel az akarattal játszottak volna a bajnokság elejétől, akkor a Szpari nem ebben a pozícióban állna. A mérkőzés elején tudatosan adtuk át a területet az ellenfélnek. Tudtuk, hogy a Diósgyőrnek, főleg előrefelé gyors játékosai vannak, meg akartuk várni, hogy az első félidőben ez milyen formában mutatkozik meg. A második félidőben feljebb toltuk a csapatjátékunkat, ez már szögletekben, helyzetekben is megmutatkozott, amiből a gólt is elértük. Továbbra is elkövetünk mindent a célunk eléréséért, mint ahogy a DVTK ellen is mindent megtettünk a győzelemért. Nagyon közel álltunk ahhoz, hogy meg is szerezzük, de a futballt addig játsszák, amíg le nem fújják.

A Szpari újra az osztályozós, 17. pozícióba csúszott, ugyanannyi pontja van, mint a 16. Kozármislenynek és a 18. Csákvárnak, míg a már vonal felett álló Szentlőrinctől egy egységgel marad el. A Dorog már biztos kieső, a 19. Békéscsaba pedig négy pontra van a Spartacustól. A nyíregyháziak a hátralévő két fordulóban a Csákvárral és a Szegeddel találkoznak.